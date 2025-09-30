Μετά από 20 χρόνια, έρχεται το "The Simpsons Movie 2" – Πρεμιέρα το 2027

Όπως μεταδίδεται, η 20th Century Studios επιβεβαίωσε ότι η πρεμιέρα θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή της πιο δημοφιλούς κινούμενης οικογένειας στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια.

Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η ημερομηνία αυτή είχε αρχικά κρατηθεί για ένα νέο project της Marvel, το οποίο όμως αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα. Όπως σχολιάστηκε από το Variety, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει νέα ταινία του Marvel Cinematic Universe ανάμεσα στο Avengers: Doomsday (Δεκέμβριος 2026) και στο Avengers: Secret Wars (Δεκέμβριος 2027).

Στα κοινωνικά δίκτυα, η 20th Century Studios τόνισε: «Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027!». Η ανάρτηση παρουσίασε το χαρακτηριστικό κίτρινο χέρι να κρατάει ένα ροζ ντόνατ με πασπαλισμένη ζάχαρη που σχηματίζει τον αριθμό “2”, ενώ το συνοδευτικό μήνυμα ήταν «Homer’s coming back for seconds».

Το πρώτο The Simpsons Movie κυκλοφόρησε το 2007 και, όπως υπενθυμίζεται, ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως με προϋπολογισμό 75 εκατομμυρίων. Η πλοκή παρακολουθούσε τον Homer και το Springfield να παγιδεύονται κάτω από έναν γιγάντιο θόλο, όταν το κατοικίδιό του προκάλεσε περιβαλλοντική καταστροφή.

Η πιθανότητα ενός sequel συζητιόταν εδώ και χρόνια. Όπως είχε δηλώσει το 2015 ο executive producer Al Jean, οι πιθανότητες ήταν «50/50». Ο δημιουργός Matt Groening είχε επίσης τονίσει λίγα χρόνια αργότερα ότι δεν είχε «καμία αμφιβολία» πως η συνέχεια θα γίνει «κάποια στιγμή». Σε νεότερες δηλώσεις του το 2022, ο Jean είχε αναφέρει ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, αλλά εξήγησε πως παραμένει επιφυλακτικός λόγω της πανδημίας COVID-19 και της αβεβαιότητας στο box office.

 

