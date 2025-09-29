O Quentin Tarantino τίμησε τον Robert Redford στο Burbank International Film Festival

Ο Robert Redford, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, υπήρξε οραματιστής ιδρυτής του Sundance Film Festival και του Sundance Institute. Μέσα από αυτούς τους θεσμούς, δημιούργησε το σημαντικότερο δίκτυο για την ανάπτυξη και προβολή ανεξάρτητων ταινιών στις Η.Π.Α. Ο Tarantino, παραλαμβάνοντας το Vanguard Award, τόνισε ότι κανένας από τους ανεξάρτητους δημιουργούς δεν θα είχε φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα χωρίς την υποστήριξη του Sundance.

Ο σκηνοθέτης θυμήθηκε ότι το 1991 συμμετείχε στο Directors Lab του Sundance, όταν ακόμα δούλευε το ντεμπούτο του Reservoir Dogs. Όπως ανέφερε, βρέθηκε δίπλα σε μεγάλες μορφές του σινεμά, όπως οι Terry Gilliam, Volker Schlöndorff και Stanley Donen, και ένιωθε δέος που παρακολουθούσαν το πρώτο του μοντάζ.

Κατά τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Scott Feinberg, ο Tarantino μίλησε για την εμπειρία του στο Pulp Fiction. Θύμισε ότι ο Bruce Willis ήθελε τον ρόλο του Vincent, ενώ εκείνος τον προόριζε για τον ρόλο του Butch, και μετά από αρκετή συζήτηση ο ηθοποιός τελικά πείστηκε να συμμετάσχει. Αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Samuel L. Jackson, λέγοντας ότι ο ηθοποιός έχει την ικανότητα να δίνει μουσικότητα, ποίηση και ρυθμό στους διαλόγους του. Μίλησε επίσης για τη συνεργασία του με την Uma Thurman, περιγράφοντάς την ως μια σχέση που του θύμιζε το θρυλικό δίδυμο Sergio Leone – Clint Eastwood.

Ο σκηνοθέτης εξομολογήθηκε ότι η αποτυχία του Deathproof και του διπλού Grindhouse με τον Robert Rodriguez τον πλήγωσε βαθιά, καθώς αισθάνθηκε σαν να είχε απορριφθεί από το κοινό που μέχρι τότε τον στήριζε. Παράλληλα, μίλησε για τους ενδοιασμούς που είχε πριν από τα γυρίσματα του Django Unchained, καθώς σκεφτόταν αν έπρεπε να γυρίσει σε πραγματική φυτεία ή να βρει άλλη λύση. Όπως είπε, ήταν ο Sidney Poitier που τον ενθάρρυνε να ξεπεράσει τους φόβους του και να προχωρήσει.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο μέλλον του, ο Tarantino εξήγησε ότι σκοπεύει η δέκατη ταινία του να είναι και η τελευταία, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής. Σημείωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με το σχέδιο για ταινία γύρω από τον John Brown, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει στον «δημιουργικό αποκλεισμό».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα από το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον, όπως η μητέρα του Connie McHugh, ο ατζέντης του Mike Simpson, ο επικεφαλής της Sony Pictures Tom Rothman, καθώς και ο Christian Madsen, γιος του εκλιπόντος συνεργάτη του Michael Madsen.