"Greenland 2: Migration" – Δείτε το νέο τρέιλερ με τον Gerard Butler

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Ric Roman Waugh και αποτελεί το σίκουελ του Greenland (2020), που είχε τεράστια επιτυχία στο διεθνές box office. Αυτή τη φορά, η οικογένεια Garrity εγκαταλείπει το καταφύγιο της Γροιλανδίας για να επιβιώσει σε μια διαλυμένη Ευρώπη.

Στο τρέιλερ του Greenland 2: Migration, η οικογένεια αντιμετωπίζει μετεωρίτες, καταιγίδα ραδιενέργειας και ένα γιγαντιαίο τσουνάμι. Ο Gerard Butler ως John Garrity, η Morena Baccarin ως Allison Garrity και ο Roman Griffin Davis ως ο γιος τους, δίνουν μάχη για να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Στο Greenland: Migration συμμετέχουν επίσης οι Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvag και William Abadie. Το σενάριο υπογράφουν οι Chris Sparling και Mitchell LaFortune.

Η πρώτη ταινία είχε κατακτήσει την κορυφή του box office σε 29 αγορές παγκοσμίως και συγκέντρωσε 53,5 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Το Greenland 2: Migration φιλοδοξεί να ξεπεράσει αυτή την επιτυχία, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση και δράση.