Ο Leonardo DiCaprio αποκάλυψε ότι του ζήτησαν να αλλάξει το όνομά του για να γίνει σταρ

Συνομιλώντας στο podcast New Heights μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο One Battle After Another, Benicio del Toro, ο DiCaprio μίλησε για τη νέα τους ταινία αλλά και για εμπειρίες του με διάσημους σκηνοθέτες.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, ο πρώτος του μάνατζερ του είχε πει πως το όνομά του «δεν θα τον βοηθούσε να βρει δουλειές». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μάνατζερ πρότεινε να τον μετονομάσουν σε Lenny Williams. Όπως τόνισε ο DiCaprio, ο πατέρας του αντέδρασε έντονα και έσκισε τις φωτογραφίες που του είχαν τραβήξει, δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν θα γινόταν ποτέ». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο del Toro αστειεύτηκε λέγοντας πως και εκείνος είχε ακούσει αντίστοιχες συμβουλές, προσθέτοντας με χιούμορ ότι θα μπορούσε να τον αποκαλούν «Benny Del».

Όταν ρωτήθηκαν για το δικό τους «Mount Rushmore του κινηματογράφου», ο DiCaprio ανέφερε τα East of Eden, Taxi Driver και 2001: A Space Odyssey. Ο del Toro, από την άλλη, ξεχώρισε τα Papillon και On the Waterfront.

Ο DiCaprio αποκάλυψε επίσης ότι, στα 16 του, στα γυρίσματα του This Boy’s Life δίπλα στον Robert De Niro, ο σκηνοθέτης Michael Caton-Jones τον είχε συμβουλεύσει να «παρατηρεί τον De Niro» και να θυμάται ότι «ο πόνος είναι προσωρινός, αλλά η ταινία μένει για πάντα». Ο ηθοποιός τόνισε ότι αυτή η φράση τον συνόδευσε σε όλη του την καριέρα.

Σε ερώτηση για το ποιον ρόλο του άλλου θα ήθελαν να παίξουν, ο DiCaprio ανέφερε το Sicario, το οποίο χαρακτήρισε «απίστευτο», ενώ ο del Toro επέλεξε το The Wolf of Wall Street.