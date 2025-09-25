Το νέο "Wicked: For Good" trailer φέρνει την Ariana Grande και την Cynthia Erivo ξανά στο Oz

Σύμφωνα με το τελικό trailer του Wicked: For Good, η Ariana Grande και η Cynthia Erivo επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Glinda και Elphaba, με την ιστορία αυτή τη φορά να τις τοποθετεί σε αντίπαλα στρατόπεδα στη μάχη για την τύχη του Oz.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Glinda προειδοποιεί την Elphaba λέγοντας πως την κυνηγούν, ενώ η μάγισσα των Σμαραγδιών της απαντά ότι είναι η μόνη φίλη που είχε ποτέ. Το trailer δείχνει επίσης τον γάμο της Elphaba με τον Πρίγκιπα Fiyero, που υποδύεται ο Jonathan Bailey, την εμφάνιση στρατιών από ιπτάμενες μαϊμούδες, αλλά και την Dorothy να βαδίζει στον κίτρινο δρόμο.

Η Michelle Yeoh και ο Jeff Goldblum εμφανίζονται ξανά ως Madame Morrible και ο Μάγος, με το σενάριο να τους φέρνει να σχεδιάζουν την πτώση της Elphaba. Όπως τονίζεται, το soundtrack περιλαμβάνει το αγαπημένο τραγούδι For Good, που ακούγεται σε πολλές σκηνές.

Το Wicked: For Good αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου. Η ταινία έρχεται έναν χρόνο μετά το πρώτο Wicked, το οποίο είχε κερδίσει πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και είχε αποσπάσει υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ αυτών και για καλύτερη ταινία, κερδίζοντας τελικά τα βραβεία καλλιτεχνικής διεύθυνσης και κοστουμιών.