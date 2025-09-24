"The Mandalorian And Grogu": Η νέα ταινία Star Wars έρχεται το 2026 με την Sigourney Weaver στο καστ

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαΐου 2026, με τον Pedro Pascal να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του The Mandalorian και τον αγαπημένο Grogu (Baby Yoda) να τον συνοδεύει σε μια νέα περιπέτεια.

Η Lucasfilm αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε μια κινηματογραφική ταινία, αφήνοντας προσωρινά πίσω την τέταρτη σεζόν της σειράς που είχε καθυστερήσει λόγω της απεργίας στο Χόλιγουντ το 2023. Έτσι, το The Mandalorian And Grogu θα είναι η πρώτη ταινία Star Wars μετά το The Rise Of Skywalker (2019).

Σύμφωνα με το πρώτο trailer, η Sigourney Weaver εντάσσεται στο καστ ως Ward, συνταγματάρχης και ηγέτιδα των Adelphi Rangers της Νέας Δημοκρατίας, με ιστορία στη Rebel Alliance. Στο πλευρό της θα δούμε τον Jeremy Allen White ως Rotta the Hutt, τον γιο του διαβόητου Jabba.

Τη σκηνοθεσία του The Mandalorian And Grogu έχει αναλάβει ο Jon Favreau, δημιουργός και showrunner της επιτυχημένης σειράς του Disney+. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος σε συνεργασία με τον Dave Filoni, chief creative officer της Lucasfilm.

Η πλοκή τοποθετείται μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας. Οι πολέμαρχοι των Imperial παραμένουν διασκορπισμένοι στον γαλαξία, ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όσα κέρδισε η Επανάσταση. Για να το πετύχει, ζητά τη βοήθεια του θρυλικού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του, Grogu.

Ο Favreau έχει δηλώσει ότι το να μεταφέρει τον Mandalorian και τον Grogu στη μεγάλη οθόνη αποτελεί ένα όνειρο, καθώς λατρεύει να αφηγείται ιστορίες μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο George Lucas.

Το The Mandalorian And Grogu θα είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής για τον γαλαξία του Star Wars. Ήδη αναπτύσσεται μια νέα τριλογία από τον Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix), ενώ το Star Wars: Starfighter με τον Ryan Gosling στον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ανακοινωθεί για τις 28 Μαΐου 2027, σε σκηνοθεσία του Shawn Levy (Deadpool & Wolverine).