"Heat 2": Ο Michael Mann ξεκινά γυρίσματα το 2026 για τη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας Heat φαίνεται πως μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ο σκηνοθέτης Michael Mann έκανε γνωστό ότι ο στόχος είναι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα το 2026. Το Heat 2 θα βασιστεί στο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε ο ίδιος το 2022, με την ιστορία να εκτυλίσσεται τόσο πριν όσο και μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας του 1995.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν, ο Mann ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας, η οποία περιλαμβάνει προϋπολογισμό, προγραμματισμό και επιλογή καστ, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν πιθανότατα το 2026.

Ήδη από το 2023 είχε δηλώσει πως το Heat 2 θα ήταν το επόμενο πρότζεκτ του μετά το Ferrari. Τότε είχε σχολιάσει και τις φήμες για τη συμμετοχή του Adam Driver, υπονοώντας ότι δεν μπορεί ακόμη να δοθεί επιβεβαίωση, αλλά ότι η συνεργασία τους στο Ferrari υπήρξε ιδιαίτερα δημιουργική και βασίστηκε σε κοινή, έντονη εργασιακή ηθική.

Ο σκηνοθέτης είχε επίσης επισημάνει από το 2022 ότι το Heat 2 είχε σχεδιαστεί εξαρχής ως κινηματογραφική παραγωγή μεγάλης κλίμακας, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο ούτε για μικρή παραγωγή ούτε για τηλεοπτική σειρά.

Η πρώτη ταινία Heat έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Al Pacino και τον Robert De Niro, ενώ το καστ περιλάμβανε επίσης τους Tom Sizemore, Diane Venora, Jon Voight, Val Kilmer και Danny Trejo.

Σε συνέντευξή του το 2023 στο NME, ο Mann είχε σχολιάσει ότι το Heat εξακολουθεί να αποτελεί «ισχυρό brand» για τη βιομηχανία, προσθέτοντας ότι η κόπωση του κοινού από τις ταινίες υπερηρώων οδηγεί σε αυξημένο ενδιαφέρον για crime movies όπως το Heat. Είχε επίσης επισημάνει ότι η ταινία παραμένει για περισσότερα από 20 χρόνια ένα από τα πιο εμπορικά προϊόντα της Warner Brothers στο home video, ενώ το Heat 2, το μυθιστόρημα, αναδείχθηκε αμέσως σε bestseller στη λίστα των New York Times.