Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence στη νέα ταινία του Martin Scorsese "What Happens At Night"

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Peter Cameron (What Happens At Night, 2020). Η ιστορία ακολουθεί ένα ζευγάρι αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Στο μεγάλο, σχεδόν έρημο ξενοδοχείο όπου μένουν, συναντούν μυστηριώδεις και αλλόκοτους ανθρώπους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη σασπένς.

Ο Leonardo DiCaprio και ο Martin Scorsese έχουν συνεργαστεί ήδη σε έξι ταινίες, με πιο πρόσφατη το Killers Of The Flower Moon (2023). Το What Happens At Night θα αποτελέσει την έβδομη κοινή τους δουλειά, επιβεβαιώνοντας την κινηματογραφική «χημεία» που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια.

Η Jennifer Lawrence συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Μετά την τεράστια επιτυχία του Don’t Look Up (2021), όπου μοιράστηκε τη μεγάλη οθόνη με τον DiCaprio, επιστρέφει με το δράμα Die, My Love, στο πλευρό του Robert Pattinson. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών και αναμένεται στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, με τους κριτικούς να τη θεωρούν ισχυρό φαβορί για τα Όσκαρ.

Ο Leonardo DiCaprio ετοιμάζεται επίσης να κυκλοφορήσει το νέο θρίλερ One Battle After Another, σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson. Η ταινία, που βγαίνει στις βρετανικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και παρουσιάζει τον ηθοποιό σε έναν ρόλο πρώην επαναστάτη που αγωνίζεται να σώσει την κόρη του.

Η παραγωγή του What Happens At Night γίνεται από τη StudioCanal σε συνεργασία με την Apple Original Films, την εταιρεία που χρηματοδότησε και το Killers Of The Flower Moon. Σύμφωνα με το Deadline, ο DiCaprio επέλεξε αυτό το πρότζεκτ αντί για άλλα, όπως το βιογραφικό φιλμ του Evel Knievel από τον Damien Chazelle (La La Land).

Η ένωση δυνάμεων των Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence και Martin Scorsese για το What Happens At Night αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες. Με μυστήριο, ένταση και πρωταγωνιστές δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, όλα δείχνουν πως η ταινία θα συζητηθεί έντονα τόσο από κοινό όσο και από κριτικούς.