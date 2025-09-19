Το ντοκιμαντέρ "Ellis Park" και η ιστορία του Warren Ellis στο καταφύγιο ζώων της Ινδονησίας

Κατά την περίοδο της καραντίνας, ο συνεργάτης του Nick Cave, μέλος των Bad Seeds και των Dirty Three, ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ellis Park μετά την αγορά εκτάσεων δίπλα στο Sumatra Wildlife Centre. Σε αντίθεση με το Κέντρο, που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση και επανένταξη τραυματισμένων ζώων στη φύση, το νέο καταφύγιο προορίζεται να λειτουργεί ως «παντοτινό σπίτι» για όσα ζώα δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον λόγω κακοποίησης.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Justin Kurzel (Nitram, Assassin’s Creed), ακολουθεί τον Ellis στην πρώτη του επίσκεψη στο Ellis Park και στην προσωπική του συνάντηση με τη συνιδρύτρια Femke den Haas. Η ταινία δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη της σκληρής πραγματικότητας του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής στη Σουμάτρα, αλλά φωτίζει και την παιδική ηλικία, την καλλιτεχνική πορεία και τις εσωτερικές συγκρούσεις του ίδιου του μουσικού.

Σύμφωνα με τον Ellis, η εμπειρία της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ υπήρξε «καταλυτική» για τη ζωή του. Η συνεργασία του με τον Kurzel δεν ήταν πάντα εύκολη, αφού υπήρξαν έντονες διαφωνίες για την κατεύθυνση του έργου. Ωστόσο, ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι η ταινία έπρεπε να δείξει στον κόσμο το πάθος και τη φροντίδα πίσω από το καταφύγιο, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση.

Παράλληλα, την περίοδο που δούλευε το project, ο Ellis βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προσωπικές δυσκολίες, όπως ο χωρισμός από τη σύζυγό του και η απώλεια του πατέρα του. Οι πιέσεις αυτές τον οδήγησαν σε ψυχολογική κατάρρευση και στη λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, γεγονός που σημάδεψε ακόμη περισσότερο την εμπειρία του.

Το Ellis Park παρουσιάζεται τελικά όχι μόνο ως μια ταινία για την προστασία της άγριας ζωής στην Ινδονησία, αλλά και ως μια ιστορία προσωπικής υπέρβασης. Ο Warren Ellis θεωρεί ότι η διαδικασία τού έμαθε την αξία της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων και της προσωπικής ευθύνης, προσφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλλαγής.

Το Ellis Park βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 26 Σεπτεμβρίου.