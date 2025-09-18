Matt Damon: Το ντοκιμαντέρ των Beatles που τον ώθησε να συνεργάζεται περισσότερο με τον Ben Affleck

Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι η απόφασή του να συνεργάζεται πιο συχνά με τον Ben Affleck προήλθε από ένα ντοκιμαντέρ για τους The Beatles. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η προβολή του The Beatles: Get Back του Peter Jackson το 2021 τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει να δουλεύει δίπλα στον παιδικό του φίλο και συνάδελφο.

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ είχαν γίνει γνωστοί με το Good Will Hunting, το οποίο τους χάρισε Όσκαρ σεναρίου. Αν και ακολούθησαν ξεχωριστές πορείες, τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν με τρεις κοινές παραγωγές: το ιστορικό δράμα The Last Duel, τη βιογραφία Air και το επερχόμενο θρίλερ The Rip.

Ο Damon ανέφερε πως το τέλος του ντοκιμαντέρ, όπου εμφανίζεται μήνυμα ότι οι Beatles δεν συνεργάστηκαν ποτέ ξανά, τον συγκίνησε βαθιά. Εξήγησε ότι κατάλαβε πως θα ήταν λάθος να χάσει την ευκαιρία να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες με τον Affleck, ακόμα κι αν κάποιοι θεωρούν ότι φέρνουν κορεσμό στην αγορά με κοινές δουλειές.

Από την πλευρά του, ο Ben Affleck δήλωσε ότι κάθε φορά που παίζει με τον Damon, συνειδητοποιεί πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι. Επεσήμανε ότι η υποκριτική του φίλου του είναι «αληθινή, ειλικρινής και καθόλου επιδεικτική», κάτι που ο ίδιος θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο και γι’ αυτό το θαυμάζει. Τόνισε ακόμη ότι γνωρίζοντας τον Damon τόσα χρόνια, του είναι αδύνατο να τον «πιάσει να παίζει» – και πως αυτό τον καθιστά πραγματικό «μάστερ του ρεαλισμού».

Η ταινία The Rip, όπου οι δύο πρωταγωνιστές ενσαρκώνουν αστυνομικούς που ανακαλύπτουν μια μυστική κρύπτη με εκατομμύρια δολάρια, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Την ίδια στιγμή, ο Matt Damon ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο The Odyssey του Christopher Nolan, μια ταινία που έχει ήδη σημειώσει ρεκόρ προπωλήσεων πολύ πριν την πρεμιέρα της. Ο Ben Affleck, αντίθετα, έχει δηλώσει ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τις ταινίες υπερηρώων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την εμπειρία του ως Batman «επίπονη».