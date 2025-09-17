"Practical Magic 2": Η μεγάλη επιστροφή της Nicole Kidman και της Sandra Bullock στη μεγάλη οθόνη

H Nicole Kidman ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι τα γυρίσματα του Practical Magic 2 ολοκληρώθηκαν, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με την Sandra Bullock να γελούν και να περπατούν στο ηλιοβασίλεμα. «Αυτό ήταν, ολοκληρώσαμε το Practical Magic 2. Ευχαριστώ το καστ και το συνεργείο για όλη σας τη μαγεία», έγραψε στη λεζάντα.

Η αρχική ταινία Practical Magic (1998) βασίστηκε στο βιβλίο της Alice Hoffman και παρουσίασε τις αδελφές Sally και Gillian Owens, που μεγάλωσαν με τις θεία τους Aunt Jet (Dianne Wiest) και Aunt Franny (Stockard Channing). Οι ηρωίδες προσπαθούν να σπάσουν μια κατάρα που εμποδίζει την αγάπη. Οι Wiest και Channing θα επιστρέψουν στο sequel.

Το Practical Magic 2 ενισχύεται με ταλαντούχους ηθοποιούς: Joey King (The Act), Lee Pace (Bodies Bodies Bodies), Maisie Williams (Game of Thrones), Xolo Maridueña (Cobra Kai) και Solly McLeod (The Dead Don’t Hurt). Απουσιάζει ωστόσο η Evan Rachel Wood, η οποία υποδύθηκε την Kylie, κόρη της Sally (Bullock), στην πρώτη ταινία. Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν της ζητήθηκε να επιστρέψει, παρά την επιθυμία της να συμμετάσχει.

Τη σκηνοθεσία του Practical Magic 2 έχει αναλάβει η Susanne Bier (The Perfect Couple, Bird Box), ενώ το σενάριο συνυπογράφουν οι Akiva Goldsman και Georgia Pritchett (Succession). Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι το Practical Magic 2 θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.