Leonardo DiCaprio: Η πολυαναμενόμενη συνεργασία με τον Paul Thomas Anderson

Ο Leonardo DiCaprio έχει χτίσει την καριέρα του δουλεύοντας με σκηνοθέτες όπως οι Martin Scorsese, Quentin Tarantino και τώρα ο Paul Thomas Anderson. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το μυστικό είναι η επιμονή: «Απλώς τους ενημερώνω ότι αν είναι έτοιμοι, είμαι κι εγώ. Αγαπώ τον κινηματογράφο και θέλω να δουλεύω με τους καλύτερους».

https://twitter.com/THR/status/1965485077040955750?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965485077040955750%7Ctwgr%5E8424fc5d0af7fe09daac1cc1c55b64902177de26%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fmovies%2Fmovie-news%2Fleonardo-dicaprio-top-directors-one-battle-after-another-1236365673%2F

Η συνεργασία με τον Anderson άργησε σχεδόν 30 χρόνια, καθώς ο DiCaprio είχε απορρίψει το Boogie Nights (1997) λόγω του συμβολαίου του με το Titanic. Ο ηθοποιός έχει πει ότι αυτή ήταν η «μεγαλύτερη του μετάνοια». Σήμερα, με το One Battle After Another, οι δύο τους ενώνουν επιτέλους τις δυνάμεις τους. Ο DiCaprio δηλώνει ενθουσιασμένος: «Ο Paul Thomas Anderson είναι ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές σκηνοθέτες της γενιάς μου. Ταινίες όπως The Master, There Will Be Blood, Magnolia θα αντέξουν για γενιές».

https://twitter.com/THR/status/1965231638750937341?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965231638750937341%7Ctwgr%5E8424fc5d0af7fe09daac1cc1c55b64902177de26%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fmovies%2Fmovie-news%2Fleonardo-dicaprio-top-directors-one-battle-after-another-1236365673%2F

Στο One Battle After Another, ο Leonardo DiCaprio υποδύεται έναν πρώην επαναστάτη που ζει εκτός κοινωνίας και αναγκάζεται να δράσει όταν εξαφανίζεται η κόρη του. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor και Chase Infiniti.

Η Regina Hall μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία της με τον Anderson: «Ήταν όνειρο. Δεν είναι μόνο σπουδαίος σκηνοθέτης, αλλά και εξαιρετικός άνθρωπος. Το να ζεις την εμπειρία της δημιουργικής του διαδικασίας είναι ανεκτίμητο».

Η ταινία One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio και τη σκηνοθετική υπογραφή του Paul Thomas Anderson αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου.