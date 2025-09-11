Leonardo DiCaprio: Η πολυαναμενόμενη συνεργασία με τον Paul Thomas Anderson

Ο Leonardo DiCaprio εξηγεί πώς επιλέγει τους κορυφαίους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ και μιλά για την πρώτη του συνεργασία με τον Paul Thomas Anderson στην ταινία "One Battle After Another".

Ο Leonardo DiCaprio έχει χτίσει την καριέρα του δουλεύοντας με σκηνοθέτες όπως οι Martin Scorsese, Quentin Tarantino και τώρα ο Paul Thomas Anderson. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το μυστικό είναι η επιμονή: «Απλώς τους ενημερώνω ότι αν είναι έτοιμοι, είμαι κι εγώ. Αγαπώ τον κινηματογράφο και θέλω να δουλεύω με τους καλύτερους».

Η συνεργασία με τον Anderson άργησε σχεδόν 30 χρόνια, καθώς ο DiCaprio είχε απορρίψει το Boogie Nights (1997) λόγω του συμβολαίου του με το Titanic. Ο ηθοποιός έχει πει ότι αυτή ήταν η «μεγαλύτερη του μετάνοια». Σήμερα, με το One Battle After Another, οι δύο τους ενώνουν επιτέλους τις δυνάμεις τους. Ο DiCaprio δηλώνει ενθουσιασμένος: «Ο Paul Thomas Anderson είναι ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές σκηνοθέτες της γενιάς μου. Ταινίες όπως The Master, There Will Be Blood, Magnolia θα αντέξουν για γενιές».

Στο One Battle After Another, ο Leonardo DiCaprio υποδύεται έναν πρώην επαναστάτη που ζει εκτός κοινωνίας και αναγκάζεται να δράσει όταν εξαφανίζεται η κόρη του. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor και Chase Infiniti.

Η Regina Hall μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία της με τον Anderson: «Ήταν όνειρο. Δεν είναι μόνο σπουδαίος σκηνοθέτης, αλλά και εξαιρετικός άνθρωπος. Το να ζεις την εμπειρία της δημιουργικής του διαδικασίας είναι ανεκτίμητο».

Η ταινία One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio και τη σκηνοθετική υπογραφή του Paul Thomas Anderson αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου.

 

Best of Network

