Ο Michael Caine επιστρέφει και συμπρωταγωνιστεί με τον Vin Diesel στο "The Last Witch Hunter 2"

Ο θρυλικός ηθοποιός Michael Caine ετοιμάζεται να βγει από τη συνταξιοδότηση για να παίξει δίπλα στον Vin Diesel σε ένα πολυαναμενόμενο sequel του The Last Witch Hunter. Σύμφωνα με το Variety, η Lionsgate προχωρά γρήγορα την παραγωγή, σε συνεργασία με την εταιρεία του Diesel, One Race Films.

Αν και η συμφωνία δεν έχει «κλειδώσει», όλα δείχνουν ότι ο Caine θα επιστρέψει ως Dolan, ο ιερέας που καθοδηγεί τον πολεμιστή Kaulder (Diesel) στη μάχη του ενάντια σε μια πανίσχυρη μάγισσα-βασίλισσα. Ο χαρακτήρας του αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ιστορίας στο The Last Witch Hunter (2015).

Η πρώτη ταινία μπορεί να απέφερε μόλις 27 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, όμως στο διεθνές box office έφτασε τα 119 εκατομμύρια. Αργότερα, γνώρισε δεύτερη ζωή χάρη στο digital streaming και τις κυκλοφορίες σε home video, καταλήγοντας να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ταινίες στο Netflix φέτος.

Ο Michael Caine είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2023, μετά την ταινία The Great Escaper του Oliver Parker. Εκεί, ενσάρκωσε τον Bernie Jordan, έναν βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που το σκάει από τον οίκο ευγηρίας του για να παρευρεθεί στους εορτασμούς της D-Day στη Γαλλία.

«Οι μόνες δουλειές που μπορώ να πάρω πια είναι ρόλοι για 90χρονους. Δεν θα είμαι ποτέ ξανά πρωταγωνιστής. Οπότε σκέφτηκα να φύγω με όλα αυτά τα καλά σχόλια» είχε δηλώσει τότε ο ηθοποιός.

Με καριέρα που ξεκίνησε με το Zulu (1964) και συνεχίστηκε με κλασικά φιλμ όπως The Italian Job, Educating Rita, The Muppet Christmas Carol και φυσικά η τριλογία The Dark Knight του Christopher Nolan, ο Sir Michael Caine παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογράφου.