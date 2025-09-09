Διάσημοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπογράφουν μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών

Η οργάνωση Film Workers for Palestine ανακοίνωσε τη δέσμευση, με τις υπογραφές κορυφαίων ηθοποιών και δημιουργών όπως οι Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem, Josh O’Connor, Emma Stone, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Emma Seligman, Boots Riley, Hannah Einbinder, Cynthia Nixon, Adam McKay, Joshua Oppenheimer και πολλοί άλλοι.

Στο κείμενο της πρωτοβουλίας τονίζεται: «Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, όπου πολλές κυβερνήσεις στηρίζουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συνενοχή σε αυτήν τη φρίκη. Το Διεθνές Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι το ισραηλινό απαρτχάιντ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομο».

Η πρωτοβουλία βασίστηκε στο ιστορικό παράδειγμα του Filmmakers United Against Apartheid, που ιδρύθηκε από σκηνοθέτες όπως οι Jonathan Demme και Martin Scorsese, το οποίο είχε πιέσει τη βιομηχανία του κινηματογράφου να μην διανέμει ταινίες στη Νότια Αφρική την περίοδο του απαρτχάιντ.

Ο παραγωγός Mike Lerner, υποψήφιος για Όσκαρ, δήλωσε: «Είναι καθήκον κάθε ανεξάρτητου καλλιτέχνη να χρησιμοποιήσει τη φωνή του για να στηρίξει την παγκόσμια αντίσταση απέναντι στη φρίκη. Αυτή η δέσμευση είναι ένα ουσιαστικό μη βίαιο εργαλείο που αποδυναμώνει την ατιμωρησία του Ισραήλ και των συμμάχων του».

Η Israeli Producers Association απάντησε μέσω δηλώσεων στην εφημερίδα The Guardian: «Οι υπογράφοντες στοχοποιούν τους λάθος ανθρώπους. Οι Ισραηλινοί καλλιτέχνες και δημιουργοί έχουμε δώσει φωνή στην πολυπλοκότητα της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων παλαιστινιακών αφηγήσεων και κριτικής προς το κράτος του Ισραήλ. Συνεργαζόμαστε με Παλαιστίνιους δημιουργούς, προωθώντας την ειρήνη μέσα από χιλιάδες ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Αυτό το μποϊκοτάζ είναι παραπλανητικό. Στοχοποιώντας εμάς – τους δημιουργούς που καλλιεργούν διάλογο – οι υπογράφοντες υπονομεύουν την ίδια τους την προσπάθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τον τερματισμό της βίας και τη δίκαιη ειρήνη στην περιοχή».

Το μποϊκοτάζ κατά των ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών συγκεντρώνει διεθνή υποστήριξη, με σημαντικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ να ενώνουν τις φωνές τους. Η πρωτοβουλία ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του κινηματογράφου σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ οι αντιδράσεις από την πλευρά των ισραηλινών δημιουργών δείχνουν το βάθος της αντιπαράθεσης.

Η πλήρης λίστα των υπογραφόντων δημοσιεύεται εδώ.