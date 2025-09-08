Green Day: Tο πρώτο τρέιλερ της ταινίας "New Years Rev" μόλις κυκλοφόρησε

Το συγκρότημα Green Day παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας New Years Rev. Πρόκειται για μια road trip κωμωδία σε σκηνοθεσία του Lee Kirk, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή και των τριών μελών του συγκροτήματος.

Η ταινία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, ενώ λίγο αργότερα οι Green Day απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής σε “punks, emo, hardcore, alternative και rocker νέους ενήλικες” για τους ρόλους.

Στο φιλμ γνωρίζουμε τους Analog Dogs, ένα φανταστικό συγκρότημα που αποτελείται από τους Mason Thames, Kylr Coffman και Ryan Foust. Οι τρεις φίλοι ξεκινούν ένα οδικό ταξίδι από το Kansas μέχρι την California, πιστεύοντας πως έχουν εξασφαλίσει support εμφάνιση σε πρωτοχρονιάτικη συναυλία των Green Day.

Η ιστορία, γεμάτη χιούμορ και ανατροπές, αντλεί έμπνευση από τις πρώτες περιοδείες του συγκροτήματος, όταν οι Green Day ζούσαν τη ζωή του δρόμου με περιορισμένους πόρους αλλά άφθονη ενέργεια.

Η μουσική των Green Day αποτελεί βασικό κομμάτι της ταινίας. Το πρώτο τρέιλερ είναι “ντυμένο” με το κομμάτι Holiday από τον δίσκο American Idiot, ενώ αναμένεται να ακουστούν και άλλα αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος.

Πέρα από τους πρωταγωνιστές Mason Thames, Kylr Coffman και Ryan Foust, η ταινία New Years Rev περιλαμβάνει πλούσιο καστ με τους Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee, McKenna Grace, Keen Ruffalo και άλλους.