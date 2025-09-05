Ο Tom Holland μιλά για τη ΔΕΠΥ και τη δυσλεξία: πώς επηρεάζουν την καριέρα του στο Χόλιγουντ

Ο Tom Holland εξήγησε ότι η εμπειρία του με τη ΔΕΠΥ και τη δυσλεξία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία του ως ηθοποιός. Σε συζήτησή του με το IGN, με αφορμή τη νέα του συνεργασία με τη Lego, ανέφερε πως η αίσθηση ενός «άδειου καμβά» μπορεί να είναι αποθαρρυντική και να δημιουργεί προκλήσεις κατά την ανάπτυξη ενός χαρακτήρα. Παράλληλα, τόνισε πως δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη φαντασία και τη δημιουργική σκέψη —είτε ακολουθώντας οδηγίες είτε πειραματιζόμενος έξω από αυτές— βοηθούν να καλλιεργείται μια πιο υγιής δημιουργικότητα.

Αυτήν την περίοδο, ο Holland πρωταγωνιστεί σε δύο μεγάλες παραγωγές. Η πρώτη είναι το The Odyssey του Christopher Nolan, όπου υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα που ερμηνεύει ο Matt Damon. Η ταινία θεωρείται ήδη από τις πιο αναμενόμενες της χρονιάς, με τα εισιτήρια να ξεπουλούν μήνες πριν από την πρεμιέρα της στις 16 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, ο ηθοποιός επιστρέφει στη Marvel με το Spider-Man: Brand New Day, το οποίο θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026. Ο Holland δήλωσε πως η παραγωγή θα δώσει έμφαση στην παλιά σχολή κινηματογράφησης με γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες, προσθέτοντας ότι για τον ίδιο θα μοιάζει σαν μια «ανάσα φρέσκου αέρα» που θα θυμίσει την εμπειρία του πρώτου Spider-Man.