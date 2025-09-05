Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi σε εκρηκτική χημεία στο "Wuthering Heights" - Δείτε το trailer

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Wuthering Heights από την Emerald Fennell φέρνει στο επίκεντρο τη χημεία ανάμεσα στη Margot Robbie και τον Jacob Elordi, σε έναν ρόλο που υπόσχεται να μείνει αξέχαστος.

Το φιλμ, βασισμένο στο κλασικό μυθιστόρημα της Emily Brontë, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 13 Φεβρουαρίου 2026 από τη Warner Bros. Μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, στο καστ βρίσκονται οι Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes και Ewan Mitchell.

Στο trailer, η ένταση ανάμεσα στους δύο ήρωες κορυφώνεται, με τον Elordi να ρωτά: «Θέλεις να σταματήσω;» και τη Robbie να απαντά αποφασιστικά: «Όχι».

Drive me mad. “Wuthering Heights” comes to theaters Valentine’s Day. pic.twitter.com/n4UNA1nKmh — WutheringHeightsMovie (@wuthering_hts) September 3, 2025

Η Emerald Fennell υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ στην παραγωγή συναντάμε την ίδια μαζί με τη Margot Robbie και τον Josey McNamara.

Η Robbie υποδύεται την Catherine Earnshaw, ενώ ο Elordi τον Heathcliff, σε μια ιστορία γεμάτη πάθος, έρωτα και εκδίκηση. Το μυθιστόρημα, που εκδόθηκε το 1847, παραμένει διαχρονικό και θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το Wuthering Heights έχει γνωρίσει πολλές μεταφορές, από την κλασική ταινία του 1939 σε σκηνοθεσία William Wyler με τους Laurence Olivier και Merle Oberon, έως τη μίνι σειρά του 2009 με τους Tom Hardy και Charlotte Riley, αλλά και την ταινία του 2011 με τους Kaya Scodelario και James Howson.

Στα μελλοντικά projects, η Margot Robbie θα εμφανιστεί στη νέα ταινία του Kogonada, A Big Bold Beautiful Journey, μαζί με τον Colin Farrell, ενώ ο Jacob Elordi προετοιμάζεται για δύο μεγάλες παραγωγές: το Frankenstein του Guillermo del Toro και το The Dog Stars του Ridley Scott.