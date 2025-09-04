Γιατί ο Ethan Hawke χάρηκε που δεν πήρε τον ρόλο στο "Titanic"

Τη δεκαετία του ’90, ο Ethan Hawke είχε ξεχωρίσει με ταινίες όπως Dead Poets Society και Reality Bites. Όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο του Jack Dawson στον Titanic, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα άλλαζε η ζωή του αν είχε πάρει τον ρόλο. Τελικά, ο Leonardo DiCaprio κέρδισε τον ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο σούπερ σταρ. Ο Hawke, μιλώντας στο GQ, αποκάλυψε ότι αισθάνεται ανακούφιση: «Δεν νομίζω ότι θα χειριζόμουν αυτή την επιτυχία τόσο καλά όσο ο Leo. Ήταν σαν ένας Beatle».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ένιωσε “movie star”. «Ήμουν αλλεργικός σε αυτό», είπε. «Να έχω σήμα κατατεθέν δίπλα στο όνομά μου και να βγάζω εκατομμύρια – δεν ήταν ποτέ το όνειρό μου». Εξήγησε επίσης ότι προτιμούσε ρόλους με καλλιτεχνικό βάθος αντί για blockbusters ή διαφημιστικά συμβόλαια.

Το 2002, ο Ethan Hawke βρέθηκε υποψήφιος για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου με το Training Day. Παρόλα αυτά, όπως είπε, «δεν έκανα καμπάνια. Κανείς δεν πλήρωσε διαφήμιση για μένα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία των βραβείων έγινε πιο πολιτική εξαιτίας του Harvey Weinstein, που μετέτρεψε τα Όσκαρ σε “junket”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Πολλοί ηθοποιοί δοκίμασαν για τον ρόλο του Jack Dawson. Ο Corey Feldman αποκάλυψε ότι πέρασε από οντισιόν, ενώ ο Matthew McConaughey έφτασε πολύ κοντά, αλλά –σύμφωνα με τον παραγωγό Jon Landau– έχασε την ευκαιρία επειδή αρνήθηκε να αφήσει την προφορά του. Μάλιστα, ο ίδιος ο James Cameron αποκάλυψε το 2022 ότι ακόμα και ο Leonardo DiCaprio κινδύνευσε να χάσει τον ρόλο, επειδή αρχικά δεν ήθελε να κάνει screen test με την Kate Winslet.

Σήμερα, ο Ethan Hawke επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το Black Phone 2, του οποίου το πρώτο trailer παρουσιάστηκε τον Ιούνιο.