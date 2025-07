Το κύκνειο άσμα του David Lynch φτάνει στο κοινό μέσα από το Locarno Film Festival

Ο Lynch, γνωστός για έργα όπως η τηλεοπτική σειρά Twin Peaks, και οι ταινίες Dune και The Elephant Man, απεβίωσε στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2025 σε ηλικία 78 ετών, μετά από εκκένωση λόγω πυρκαγιάς.

Αν και δεν είχε σκηνοθετήσει νέο υλικό από το Twin Peaks: The Return του 2017, η δημιουργική του παρουσία παρέμεινε ενεργή. Εμφανίστηκε στο The Fabelmans του Steven Spielberg (2022) και υπέγραψε ως executive producer την ταινία Legend Of The Happy Worker, σε σκηνοθεσία του Duwayne Dunham, στενού συνεργάτη του και μοντέρ του Twin Peaks.

Η νέα ταινία Legend Of The Happy Worker είναι ένα κοινωνικό δράμα που αφηγείται την ιστορία του Joe (Josh Whitehouse), ο οποίος προσπαθεί να διασώσει κάτι που ο ίδιος και οι συνάδελφοί του χτίζουν για χρόνια. Στο καστ συμμετέχουν οι Thomas Haden Church (Spider-Man 3) και Colm Meaney (Gangs Of London), δίνοντας στο έργο επιπλέον βαρύτητα.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η ταινία θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, το οποίο θα διεξαχθεί από 6 έως 16 Αυγούστου 2025 στην Ελβετία. Η ακριβής ημερομηνία προβολής δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, έντονο είναι το ενδιαφέρον γύρω από τη σειρά Unrecorded Night, που ανέπτυσσε ο David Lynch για το Netflix πριν τον θάνατό του. Το πρότζεκτ είχε φτάσει στο στάδιο της επιλογής τοποθεσιών πριν διακοπεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Η παραγωγός Sabrina Sutherland είχε χαρακτηρίσει το σενάριο ως “το καλύτερο που έχει γράψει ποτέ”. Σύμφωνα με τον Peter Deming, σταθερό συνεργάτη του Lynch, υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσει ως βιβλίο: “Ήταν μια συζήτηση που ξεκίνησε όταν η υγεία του David άρχισε να επιδεινώνεται”, ανέφερε.