Η επιτυχημένη σειρά ταινιών "Night At The Museum" επιστρέφει δυναμικά με μια ολοκαίνουργια ιστορία, νέο καστ και φρέσκια σκηνοθετική προσέγγιση

Η κινηματογραφική σειρά Night At The Museum, που σημάδεψε τη δεκαετία του 2000 με τις περιπέτειες του Ben Stiller σε ένα ζωντανό μουσείο της Νέας Υόρκης, ετοιμάζεται για μια φρέσκια επανεκκίνηση.

Σύμφωνα με το Deadline, η 20th Century Studios βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής ενός ολοκαίνουργιου reboot, με τον Shawn Levy, σκηνοθέτη των αρχικών ταινιών, να επιστρέφει ως παραγωγός. Το νέο Night At The Museum reboot θα περιλαμβάνει νέο καστ και εντελώς διαφορετική ιστορία, με τον Tripper Clancy (I Am Not OK With This) να γράφει το σενάριο.

Η αρχική ταινία Night At The Museum κυκλοφόρησε το 2006 και ακολούθησαν τα Battle Of The Smithsonian (2009) και Secret Of The Tomb (2014), με συνολικές εισπράξεις που ξεπερνούν το $1.3 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Πρωταγωνιστούσαν ο Ben Stiller, ο Ricky Gervais και ο αείμνηστος Robin Williams, σε μια ερμηνεία-φόρο τιμής στον Theodore Roosevelt.

Το reboot έρχεται μετά την animated ταινία Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again που κυκλοφόρησε στο Disney+ το 2022. Παρά τις ελάχιστες αποκαλύψεις, το κοινό περιμένει με ανυπομονησία νέες πληροφορίες για το καστ και την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο Shawn Levy δουλεύει παράλληλα πάνω στο Starfighter, μια νέα ταινία Star Wars με τον Ryan Gosling και τη Mia Goth, ενώ ο Ben Stiller προετοιμάζει το Meet The Parents 4, με τους Robert De Niro και Ariana Grande.