Η Charlize Theron μιλά ανοιχτά για τις ανισότητες του Χόλιγουν

Η Charlize Theron φέρεται να δήλωσε πρόσφατα πως τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ αποφεύγουν να επενδύσουν σε ταινίες δράσης με γυναικείες πρωταγωνίστριες, επειδή δεν θέλουν να πάρουν το «ρίσκο».

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι είναι γενικά πιο δύσκολο να υλοποιηθούν action ταινίες με γυναίκες στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως υποστήριξε, οι άνδρες συνάδελφοί της συχνά έχουν «δωρεάν πάσο» στο είδος, ακόμα και όταν οι ταινίες τους δεν έχουν εμπορική επιτυχία.

Η Theron φέρεται να δήλωσε πως την απογοητεύει το γεγονός ότι οι άντρες λαμβάνουν πολλές ευκαιρίες ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ταινιών τους, ενώ στις γυναίκες δεν δίνεται δεύτερη ευκαιρία εάν μια ταινία δεν πάει καλά. Επισήμανε ότι, σε δικές της δουλειές, γνώριζε πως «όλα τα μάτια» ήταν στραμμένα πάνω της, κάτι που δεν ισχύει το ίδιο για τους άντρες στο ίδιο είδος.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Theron έχει συμμετάσχει σε αρκετές action παραγωγές όπως Æon Flux, Atomic Blonde, The Italian Job, The Old Guard, Mad Max: Fury Road και στις ταινίες του franchise Fast & Furious. Πρόσφατα επανεμφανίστηκε στον ρόλο της Andy στην ταινία The Old Guard 2.

Η ίδια φέρεται να εξήγησε επίσης ότι, παρά το γεγονός πως είναι επιρρεπής σε ατυχήματα κατά τα γυρίσματα –γεγονός που της έχει προκαλέσει πολλαπλά κατάγματα και έχει οδηγήσει σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις– αγαπά τις ταινίες δράσης, γιατί της επιτρέπουν να εκφράζεται σωματικά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν και αγαπούσε τον χορό, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει σε αυτόν επαγγελματικά. Αντιθέτως, οι action ταινίες της προσέφεραν τη δυνατότητα να είναι ξανά φυσικά ενεργή και να αφηγείται ιστορίες με το σώμα της.