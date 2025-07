Ο Kenneth Branagh και η Lily Gladstone πλαισιώνουν τον Michael B. Jordan στο remake του "The Thomas Crown Affair"

Η νέα κινηματογραφική πρόταση της Amazon MGM Studios, το remake του κλασικού The Thomas Crown Affair, αποκτά δυναμική με την προσθήκη των βραβευμένων ηθοποιών Kenneth Branagh και Lily Gladstone, που θα βρεθούν στο πλευρό του Michael B. Jordan, ο οποίος αναλαμβάνει τριπλό ρόλο: πρωταγωνιστής, σκηνοθέτης και παραγωγός.

Το remake του The Thomas Crown Affair ξεκινά γυρίσματα αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο, με την επίσημη πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαρτίου 2027.

Η νέα εκδοχή διατηρεί τη θεματική της κλοπής έργων τέχνης, αλλά μεταφέρει τη δράση στην Ευρώπη, δίνοντας έναν νέο διεθνή χαρακτήρα στο θρυλικό heist story. Στο πλευρό των τριών πρωταγωνιστών, θα δούμε την Taylor Russell στον ρόλο μιας κομψής ιδιωτικής ντετέκτιβ. Οι χαρακτήρες των Gladstone και Branagh παραμένουν μέχρι στιγμής μυστικοί.

Το σενάριο υπογράφει ο Drew Pearce, βασισμένο σε προηγούμενα drafts των Wes Tooke και Justin Britt-Gibson, ενώ ο Alan Trustman, δημιουργός του αυθεντικού σεναρίου του 1968, επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Ποιοι είναι οι νέοι πρωταγωνιστές του The Thomas Crown Affair

Michael B. Jordan

Γνωστός από ρόλους σε blockbusters όπως το Creed και Black Panther, ο Jordan μπαίνει δυναμικά στον χώρο της σκηνοθεσίας με ένα project υψηλών απαιτήσεων, αναλαμβάνοντας και την παραγωγή.

Kenneth Branagh

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του Belfast και ηθοποιός του Oppenheimer, θα εμφανιστεί επίσης στο επερχόμενο Mayday με τον Ryan Reynolds.

Lily Gladstone

Η πρώτη Αμερικανίδα ιθαγενής που προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ξεχώρισε με την ερμηνεία της στο Killers of the Flower Moon του Martin Scorsese, ενώ πρόσφατα εντυπωσίασε και στη σειρά Under the Bridge της Hulu.

Το The Thomas Crown Affair (2027) αναμένεται να είναι μια στυλάτη, ρομαντική ταινία δράσης που θα συνδυάζει υψηλή αισθητική, έξυπνο σενάριο και κορυφαίες ερμηνείες. Η μεταφορά της δράσης στην Ευρώπη και η νέα δημιουργική ομάδα δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για ένα φιλμ που ίσως ξεπεράσει τις προηγούμενες εκδοχές του 1968 και 1999.