O Brandon Flynn υποδύεται τον James Dean σε νέα βιογραφική ταινία για την κρυφή του σχέση

Σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter αποκαλύπτεται ότι ο Brandon Flynn, γνωστός από τις σειρές 13 Reasons Why και True Detective, θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό James Dean στη βιογραφική ταινία Willie and Jimmy Dean. Το φιλμ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Guy Guido, βασίζεται στο απομνημονευματικό έργο του William Bast, Surviving James Dean.

Η ιστορία διαδραματίζεται από την πρώτη γνωριμία του Dean με τον Bast στο UCLA έως τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού το 1955. Ο Bast, φίλος και υποτιθέμενος σύντροφος του Dean, είχε περιγράψει τη βαθιά τους σχέση, η οποία παρέμεινε μυστική για να προστατευτεί η καριέρα του νεαρού σταρ. Πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία τους, ο Dean σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 24 ετών. Οι ταινίες Rebel Without a Cause και Giant κυκλοφόρησαν μετά θάνατον.

Ο Guido ανέφερε πως το φιλμ δεν αποτελεί μια συμβατική βιογραφία αλλά μια «τρυφερή και τραγική ιστορία για δύο νέους άνδρες που αγάπησαν ο ένας τον άλλον σε μια εποχή που το να δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό είχε κόστος». Πρόσθεσε ότι ο Flynn διαθέτει «τη φωτιά και την ευαλωτότητα» που απαιτεί ο ρόλος, ενώ η επιλογή του ήταν για τον ίδιο αυτονόητη.

Ο Flynn δήλωσε πως «ο James Dean είναι το γνωστό άγνωστο. Μια φιγούρα που άφησε πίσω της μόνο τρεις ταινίες και μια πολιτισμική μυθολογία». Όπως εξήγησε, το σενάριο «τολμά να παρουσιάσει τον Dean ως πραγματικό άνθρωπο με σύνθετες σχέσεις και όχι ως απλώς έναν θρύλο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το έργο φωτίζει πώς το Χόλιγουντ ανάγκασε για δεκαετίες τους LGBTQ καλλιτέχνες να “παίζουν ρόλους” ακόμα και στην προσωπική τους ζωή.

Ο Guido, που έχει σκηνοθετήσει και το Madonna and the Breakfast Club για το Hulu, αναζητά αυτή τη στιγμή παραγωγούς για την ταινία.