Denis Villeneuve: Ο νέος σκηνοθέτης του James Bond αποκαλύπτει την αγαπημένη του 007 ταινία

Ο Denis Villeneuve φέρεται να εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανάληψη της σκηνοθεσίας της νέας James Bond ταινίας, η οποία θα είναι η πρώτη παραγωγή του franchise υπό την ομπρέλα της Amazon MGM Studios.

Σε μια συνέντευξη που δόθηκε το 2021 και ανασύρθηκε πρόσφατα από χρήστη του Reddit, ο σκηνοθέτης του Dune φέρεται να παραδέχθηκε πως ήταν μεγάλος θαυμαστής του χαρακτήρα, λέγοντας πως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια καλή James Bond ταινία για να φτιάξει κανείς τη διάθεσή του. Επισήμανε πως η αγαπημένη του ταινία ήταν το Casino Royale, προσθέτοντας ότι το ντεμπούτο του Daniel Craig στον ρόλο παραμένει μία από τις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών. Φαίνεται πως αναφέρθηκε επίσης στο πόσο τον στήριξαν αυτές οι ταινίες σε δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Villeneuve εξομολογήθηκε πως μερικές από τις πρώτες του κινηματογραφικές αναμνήσεις ήταν συνδεδεμένες με τις James Bond ταινίες, καθώς τις παρακολουθούσε με τον πατέρα του ήδη από το Dr. No με τον Sean Connery. Είπε ότι θεωρεί τον χαρακτήρα «ιερό» και ότι η πρόθεσή του είναι να τιμήσει την παράδοση και να ανοίξει τον δρόμο για πολλές νέες αποστολές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τεράστια ευθύνη που συνεπάγεται αυτός ο ρόλος, αλλά και στην τιμή που νιώθει που του ανατέθηκε.

Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη πληροφορίες για την πλοκή, το καστ ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της επόμενης James Bond ταινίας. Ωστόσο, σημειώθηκε ότι αυτή η παραγωγή σηματοδοτεί και το τέλος της δημιουργικής εποπτείας από τη Barbara Broccoli και τον Michael G. Wilson, οι οποίοι φέρονται να αποχώρησαν από την ενεργό συμμετοχή, παραδίδοντας τον έλεγχο στην Amazon έπειτα από πάνω από 60 χρόνια παρουσίας της οικογένειας Broccoli στο τιμόνι της σειράς.

Η συγκεκριμένη αλλαγή φαίνεται να μην έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό, με κάποιους θαυμαστές να εκφράζουν φόβους πως η νέα διαχείριση ίσως οδηγήσει σε υπερβολική εμπορευματοποίηση του brand, μέσα από «μέτρια spin-offs» και συνεχή περιεχόμενα.

Όσο για το ποιος θα ενσαρκώσει τον πράκτορα 007, η αναζήτηση για τον διάδοχο του Daniel Craig – του οποίου η τελευταία εμφάνιση ήταν στο No Time To Die το 2021 – βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Aaron Taylor-Johnson έχει αναφερθεί ως πιθανός διάδοχος, ενώ πληροφορίες από το 2024 φέρεται να υποστηρίζουν πως του έχει ήδη προταθεί ο ρόλος. Ο ίδιος, πάντως, δεν επιβεβαίωσε τίποτα όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά την παρουσία του στην πρεμιέρα της ταινίας The Fall Guy.