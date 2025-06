Η πιο επικερδής ταινία του Arnold Schwarzenegger δεν ήταν το "The Terminator"

Share this

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Watch What Happens Live με τον Andy Cohen, ο Arnold Schwarzenegger αποκάλυψε πως η πιο επικερδής ταινία της καριέρας του δεν ήταν το εμβληματικό The Terminator, όπως ίσως περίμεναν πολλοί, αλλά η κωμωδία Twins του 1988.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τόσο αυτός όσο και ο συμπρωταγωνιστής του δεν έλαβαν καμία αμοιβή εκ των προτέρων για την ταινία, επιλέγοντας αντί για μισθό να λάβουν ποσοστό από τα κέρδη. Ο Andy Cohen σχολίασε ότι οι ηθοποιοί πήραν «κομμάτι από το backend», με τον Schwarzenegger να συμφωνεί, προσθέτοντας πως ήταν μία εξαιρετική απόφαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πήγαν κατευθείαν στην τράπεζα» με αυτή την ταινία.

Παρότι δεν αποκάλυψε το ακριβές ποσό που εισέπραξε, επιβεβαίωσε πως τα έσοδά του από το Twins ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδίσει ποτέ από μεμονωμένη ταινία.

Το Twins, στο οποίο πρωταγωνιστούσε επίσης ο Danny DeVito, αφηγείται την ιστορία ενός γενετικά τέλειου αλλά αθώου άνδρα, ο οποίος αναζητά τον χαμένο δίδυμο αδερφό του — έναν κοντό, γυναικά και μικροαπατεώνα. Η αντίθεση των χαρακτήρων οδήγησε σε μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της δεκαετίας του '80.

Σε ερώτηση του Cohen σχετικά με το εάν υπήρχαν σχέδια για συνέχεια της ταινίας, ο Schwarzenegger αποκάλυψε πως υπήρχε πρόθεση να δημιουργηθεί το Triplets, με τον Eddie Murphy να συμπληρώνει το καστ, αλλά το project ματαιώθηκε λόγω του θανάτου του σκηνοθέτη Ivan Reitman, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι πήρε το ρίσκο να συμμετάσχει στο Twins χωρίς αμοιβή, θέλοντας να αποδείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει και κωμικούς ρόλους, πέρα από το είδος της δράσης που τον καθιέρωσε. Το ρίσκο αυτό απέδωσε καρπούς, καθώς η ταινία όχι μόνο σημείωσε τεράστια επιτυχία, αλλά έγινε και ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα κερδοφόρων συμφωνιών ποσοστών, αποφέροντας πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.