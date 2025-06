Γιατί ο Quentin Tarantino δεν σκηνοθετεί το The Adventures Of Cliff Booth – Όλα όσα αποκάλυψε ο Brad Pitt

Share this

Ο Brad Pitt αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους ο Quentin Tarantino αποφάσισε να μην αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας The Adventures Of Cliff Booth. Αν και ο ίδιος υπογράφει το σενάριο, την καλλιτεχνική καθοδήγηση έχει αναλάβει ο David Fincher. Η παραγωγή της ταινίας ανήκει στο Netflix και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Pitt, το πρότζεκτ δεν αποτελεί ακριβώς συνέχεια της ιστορίας του Once Upon A Time In Hollywood, αλλά περισσότερο ένα επεισόδιο από τον κόσμο του ήρωα Cliff Booth. Ο Tarantino, παρόλο που έγραψε το σενάριο, δεν ήθελε να το σκηνοθετήσει σε αυτή τη χρονική φάση, και έτσι τον ρόλο αυτό ανέλαβε ο Fincher. Ο Pitt εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο εγχείρημα, δηλώνοντας πως πρόκειται για μια ευχάριστη και δημιουργική συνεργασία.

Η ταινία, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους, αναμένεται να έχει προϋπολογισμό που αγγίζει τα $200 εκατομμύρια, ενώ ο Tarantino φέρεται να αμείβεται με $20 εκατομμύρια για το σενάριο. Στο καστ θα συμμετέχουν οι Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki και Scott Caan.

Η αρχική ταινία Once Upon A Time In Hollywood του 2019, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Tarantino, αφηγούνταν την ιστορία ενός ξεπεσμένου τηλεοπτικού σταρ, τον οποίο υποδυόταν ο Leonardo DiCaprio, και του κασκαντέρ του, τον οποίο ενσάρκωσε ο Brad Pitt, στο εναλλακτικό Χόλιγουντ των '60s. Η ταινία γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από $329 εκατομμύρια παγκοσμίως, και έγινε η δεύτερη πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του σκηνοθέτη μετά το Django Unchained.

Το νέο αυτό πρότζεκτ αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση στην πορεία του Tarantino, καθώς η τελευταία φορά που είχε γράψει σενάριο χωρίς να σκηνοθετήσει ο ίδιος ήταν το From Dusk Till Dawn του 1996. Επίσης, είναι γνωστός για την αρνητική του στάση απέναντι στις streaming πλατφόρμες, όπως το Netflix, εκφράζοντας συχνά την προτίμησή του στο φιλμ και στη φυσική προβολή ταινιών.

Το The Adventures Of Cliff Booth φαίνεται πως εξελίχθηκε από το σενάριο του The Movie Critic, το οποίο προοριζόταν να είναι η δέκατη και τελευταία ταινία του Tarantino. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης εγκατέλειψε το πρότζεκτ και δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τα μελλοντικά του σχέδια. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ενδέχεται να μην προχωρήσει σε νέα ταινία έως ότου ο πεντάχρονος γιος του μεγαλώσει λίγο ακόμη.