Tom Cruise και Dolly Parton τιμώνται με τιμητικά Όσκαρ στα Governors Awards 2025

Στην 16η τελετή Governors Awards της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2025, οι Tom Cruise και Dolly Parton πρόκειται να τιμηθούν με τιμητικά Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας την ανεκτίμητη προσφορά τους στην τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Το Honorary Award, που θεσπίστηκε από την Ακαδημία το 1950, απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν επιδείξει εξαιρετική καλλιτεχνική πορεία και συμβολή στις κινηματογραφικές τέχνες. Μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων περιλαμβάνονται οι Samuel L. Jackson, Angela Bassett και David Lynch.

Ο Tom Cruise θα παραλάβει το βραβείο μαζί με τη χορογράφο και ηθοποιό Debbie Allen και τον σκηνογράφο Wynn Thomas. Η Dolly Parton θα τιμηθεί με το Jean Hersholt Humanitarian Award, που αναγνωρίζει ανθρωπιστική δράση μεγάλης εμβέλειας — μία αναγνώριση που έχουν λάβει στο παρελθόν η Oprah Winfrey και ο Michael J. Fox.

Η Parton, εκτός από διεθνώς αναγνωρισμένη μουσικός, έχει αφιερώσει δεκαετίες στην υποστήριξη της παιδικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Dolly Parton’s Imagination Library έχει διανείμει πάνω από 285 εκατομμύρια παιδικά βιβλία παγκοσμίως από το 1995.

Ο Cruise, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχει πρωταγωνιστήσει σε θρυλικές ταινίες όπως Top Gun, Jerry Maguire, Minority Report, Edge Of Tomorrow και φυσικά στο franchise Mission: Impossible, με την πρόσφατη προσθήκη Final Reckoning να προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους.

Παράλληλα, έχει υπάρξει τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, με διακρίσεις σε κατηγορίες όπως Α’ Ανδρικού Ρόλου (Born On The Fourth Of July, Jerry Maguire), Β’ Ανδρικού Ρόλου (Magnolia) και Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός του Top Gun: Maverick.

Η Dolly Parton έχει διαπρέψει και στη μεγάλη οθόνη με επιτυχίες όπως 9 To 5 και Steel Magnolias, ενώ έχει προταθεί δύο φορές για Όσκαρ για Πρωτότυπο Τραγούδι.

Ο Tom Cruise, συνεχίζοντας δυναμικά, φαίνεται πως έχει ήδη στα σκαριά το Top Gun 3 με τον Christopher McQuarrie, ενώ σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του ως Les Grossman από το Tropic Thunder σε μελλοντικό spin-off.