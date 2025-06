Ο Jeremy Allen White μεταμορφώνεται σε Bruce Springsteen στο νέο biopic "Deliver Me From Nowhere": Δείτε το πρώτο trailer

Το πρώτο επίσημο trailer της βιογραφικής ταινίας Deliver Me From Nowhere, που βασίζεται στη ζωή του Bruce Springsteen, δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τον Jeremy Allen White στον πρωταγωνιστικό ρόλο του διάσημου μουσικού.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Scott Cooper, επικεντρώνεται στη δημιουργία του έκτου στούντιο άλμπουμ Nebraska, κατά τη διάρκεια του 1982. Εκείνη την εποχή, ο Springsteen βρισκόταν σε ένα κομβικό σημείο της καριέρας του, με την παγκόσμια επιτυχία να πλησιάζει, αλλά και με προσωπικά ζητήματα να βαραίνουν την καθημερινότητά του. Παράλληλα με την ηχογράφηση του Born in the USA, ο καλλιτέχνης αντιμετώπιζε εσωτερικές δυσκολίες που σημάδεψαν τη δημιουργική του πορεία.

Στο πλευρό του White, ο Jeremy Strong υποδύεται τον μάνατζερ και παραγωγό Jon Landau, ενώ ο Stephen Graham εμφανίζεται στον ρόλο του πατέρα του μουσικού, Douglas Springsteen. Η ταινία αποτυπώνει τις εντάσεις, τις συγκρούσεις και τη μοναξιά που συνόδευσαν τη γέννηση ενός από τα πιο σημαντικά άλμπουμ στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής.

Το Deliver Me From Nowhere έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου 2025, με την πρώτη προβολή του trailer να ενθουσιάζει κοινό και κριτικούς. Παρότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη παρουσίαση στο ευρύ κοινό, είχε προηγηθεί μια κλειστή προβολή στο CinemaCon τον Απρίλιο, με τον White να ερμηνεύει το κλασικό Born To Run.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, ο Bruce Springsteen παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη του project, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του προς τους δημιουργούς και το καστ. Η συναισθηματική επίδραση του εγχειρήματος ήταν εμφανής και στους πρωταγωνιστές, που φάνηκαν βαθιά επηρεασμένοι από τη συμμετοχή τους σε μια τόσο προσωπική ιστορία.

Το Deliver Me From Nowhere υπόσχεται να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή, πιο ευάλωτη πλευρά του “Boss”, συνδέοντας τον θρύλο της ροκ με το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από τη φήμη.