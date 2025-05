Όλα όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix τον Ιούνιο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

04/06/2025

Κινήσεις Υπεροχής με τον Σακίλ Ο'Νιλ

Power Moves with Shaquille O'Neal

Σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, οι θρύλοι του ΝΒΑ Σακίλ Ο'Νιλ και Άλεν Άιβερσον αναβιώνουν την κληρονομιά της Reebok και ψάχνουν ένα νέο αστέρι να εκπροσωπήσει τη μάρκα.

04/06/2025

Εγκληματολογικός Κώδικας: Σεζόν 2

Criminal Code: Season 2

Μια επίλεκτη μονάδα της βραζιλιάνικης ομοσπονδιακής αστυνομίας κυνηγά μια αδίστακτη εγκληματική συμμορία σε ένα θανάσιμο παιχνίδι ευφυΐας.

05/06/2025

Barracuda Queens: Σεζόν 2

Barracuda Queens: Season 2

Αναζητώντας την έξαψη των διαρρήξεων που έκαναν σε σπίτια, οι βασίλισσες βάζουν στο στόχαστρο έναν ακόμη πιο προσοδοφόρο στόχο: τις γκαλερί τέχνης της Στοκχόλμης.

05/06/2025

Τζίνι και Τζόρτζια: Σεζόν 3

Ginny & Georgia: Season 3

Καθώς η δίκη της Τζόρτζια προκαλεί σοκ στο Γουέλσμπερι, η Τζίνι και ο Όστιν μπλέκονται σε ένα δίχτυ ψεμάτων και προδοσίας, από το οποίο κανείς δεν βγαίνει αλώβητος.

05/06/2025

Tires: Σεζόν 2

Tires: Season 2

Μ' έναν αναπάντεχο θρίαμβο στο μάρκετινγκ, ο Γουίλ κι ο Σέιν απογειώνουν το μαγαζί. Αλλά η ξαφνική επιτυχία συνοδεύεται από προβλήματα.

06/06/2025

Κανένα Έλεος

Mercy For None

Αφού ξέκοψε από τη συμμορία του, ένας πρώην γκάνγκστερ επιστρέφει για να βρει την αλήθεια σχετικά με τον θάνατο του αδελφού του, σε έναν ανελέητο αγώνα για εκδίκηση.

11/06/2025

Ανιέλα

Aniela

Όταν ο πλούσιος άντρας την αφήνει άφραγκη, μια ψηλομύτα της υψηλής κοινωνίας της Βαρσοβίας επιστρατεύει το τελευταίο της όπλο για να επιβιώσει – το αιχμηρό πνεύμα της.

12/06/2025

FUBAR: Σεζόν 2

FUBAR: Season 2

Ανυπομονώντας να επιστρέψουν στη δράση, ο Λουκ, η Έμμα και η ομάδα τα βρίσκουν σκούρα όταν ένας μυστηριώδης τρομοκράτης απειλεί να εξαπολύσει παγκόσμιο χάος.

13/06/2025

Οι Βασιλιάδες του Γιοχάνεσμπουργκ: Σεζόν 3

Kings of Jo'Burg: Season 3

Η Βερόνικα Μασίρε αναλαμβάνει την οικογενειακή κατάρα, καθώς αποκτά κληρονομιά κι εξουσία και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο αδελφός της, κυβερνώντας το Τζόμπεργκ.

13/06/2025

Too Hot to Handle: Ισπανία

Too Hot to Handle: Spain

Σινγκλ άτομα από την Ισπανία με διάθεση για φλερτ περιμένουν ήλιο, πάρτι και παθιασμένα φασώματα, αλλά για να κερδίσουν 100.000 ευρώ πρέπει να απέχουν τελείως από το σεξ.

18/06/2025

America's Sweethearts: Οι Μαζορέτες των Ντάλας Κάουμποϊς: Σεζόν 2

AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders: Season 2

Μια νέα φουρνιά κοριτσιών αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, μεγάλες προσδοκίες και ακόμα μεγαλύτερες κλωτσιές, διεκδικώντας μια θέση στην ομάδα Μαζορετών των Ντάλας Κάουμποϊς.

18/06/2025

Ταΐστε τον Φιλ: Σεζόν 8

Somebody Feed Phil: Season 8

Νέες γεύσεις και φίλοι περιμένουν τον κοσμογυρισμένο Φιλ Ρόζενταλ που διευρύνει τους γαστρονομικούς του ορίζοντες στο Άμστερνταμ, τη Βοστόνη, τη Χώρα των Βάσκων κι αλλού.

20/06/2025

Olympo

Olympo

Το Αθλητικό Κέντρο Πρωταθλητισμού των Πυρηναίων φιλοξενεί τους πιο πολλά υποσχόμενους αθλητές της Ισπανίας. Τι θα κάνουν όμως για να φτάσουν –και να μείνουν– στην κορυφή;

25/06/2025

Το Τελεσίγραφο: Queer Love: Σεζόν 2

The Ultimatum: Queer Love: Season 2

Έξι ζευγάρια δοκιμάζουν τον έρωτά τους, μετακομίζοντας με άλλους συντρόφους. Είναι έτοιμα για γάμο ή ο άνθρωπός τους είναι στην πραγματικότητα κάποιος άλλος;

27/06/2025

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Σεζόν 3

Squid Game: Season 3

Στην τελευταία σεζόν της πιο αγαπητής σειράς παγκοσμίως, ο Παίκτης 456, συντετριμμένος από την απώλεια του φίλου του, συνεχίζει για να εκθέσει τα σχέδια του Εκπροσώπου.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

06/06/2025

K.O.

K.O.

Αφού σκοτώνει κατά λάθος τον αντίπαλό του σε έναν αγώνα ΜΜΑ, ένας άνδρας προσπαθεί να επανορθώσει στη χήρα του, βρίσκοντας τον γιο της. Tαινία δράσης με τον Σιρίλ Γκαν.

06/06/2025

Τελευταία Σταγόνα

TYLER PERRY'S STRAW

Πότε θα ξεχειλίσει το ποτήρι; Μια συντριπτικά κακή μέρα ωθεί μια σκληρά εργαζόμενη ανύπαντρη μητέρα στα όριά της — και σε μια σοκαριστική πράξη απελπισίας.

11/06/2025

Ζήτω η Ζωή

Cheers to Life

Ένα μενταγιόν από το παρελθόν οδηγεί την Τζέσικα σε ένα ταξίδι στο Ισραήλ, όπου οι οικογενειακές ανατροπές, ο έρωτας και η αναζήτηση του νοήματος διαμορφώνουν τη ζωή της.

20/06/2025

Ημίγλυκο 2

Semi-Soeter

Η Τζάκι και ο Τζέι Πι έρχονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, όταν μια νέα επαγγελματική πρόταση για μια εταιρεία βρεφικών προϊόντων τούς αναγκάζει να υποδυθούν τους τέλειους γονείς.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

10/06/2025

Το Απόλυτο Φιάσκο: Η Τραγωδία του Astroworld

Trainwreck: The Astroworld Tragedy

Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις με επιζώντες, διασώστες και υπαλλήλους του φεστιβάλ, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά την τραγωδία του Astroworld το 2021 και τα επακόλουθά της.

11/06/2025

Air Cocaine: Διακινητές στα 30.000 Πόδια

Cocaine Air: Smugglers at 30,000 Ft.

Τέσσερις Γάλλοι συλλαμβάνονται το 2013 στην Πούντα Κάνα με 700 κιλά κοκαΐνης, αλλά κανείς τους δεν μοιάζει με διακινητή. Το ντοκιμαντέρ ρωτά: ποιος κρύβεται από πίσω;

11/06/2025

Titan: Το Ναυάγιο της OceanGate

Titan: The OceanGate Disaster

Ένα ντοκιμαντέρ για το μοιραίο ταξίδι του υποβρυχίου Titan το 2023 στο ναυάγιο του Τιτανικού και τον φιλόδοξο CEO της OceanGate πίσω από το εγχείρημα.

NETFLIX LIVE EVENT

08/06/2025

WWE Money in the Bank: 2025

WWE Money in the Bank: 2025

Οι Superstars ανεβαίνουν τη σκάλα που οδηγεί στη δόξα του WWE για το πολυπόθητο συμβόλαιο Money in the Bank και μια ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν παγκόσμιο τίτλο.

28/06/2025

WWE Night of Champions: 2025

WWE Night of Champions: 2025

Πρωταθλητές και διεκδικητές τίτλων γράφουν ιστορία με το βλέμμα στραμμένο στα μεγαλύτερα έπαθλα του WWE.

NETFLIX K&F

12/06/2025

Δύο Φανταστικοί Γονείς: Νέα Ευχή: Σεζόν 2

The Fairly OddParents: A New Wish: Season 2

Η Χέιζελ κι η παρέα της ικανοποιούν νέες επιθυμίες ζώντας περιπέτειες με ταξίδια στο χρόνο, τέρατα των βράχων, δόντια που μιλούν και άλλα παράξενα μαγικά πράγματα.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/06/2025

Στάρσκι & Χατς Starsky & Hutch

That's My Boy

Αγαπητή Έλενορ Dear Eleanor

Η Μέρα της Μαρμότας Groundhog Day

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση Mission: Impossible - Fallout

Ο Μύθος της Λίμνης The Water Horse: Legend of the Deep

Chucky: Season 2

07/06/2025

Η Γυναικοπαρέα Boys on the Side

08/06/2025

American Made American Made

10/06/2025

Ο εξωφρενικός κύριος Γκίλμορ Happy Gilmore

11/06/2025

Τζούνιορ Junior

12/06/2025

Pain & Gain Pain & Gain

16/06/2025

Τραγούδα! Sing

Πίτερ Ράμπιτ Peter Rabbit

19/06/2025

Υπόθεση 39 Case 39

Καλά 40 This Is 40

21/06/2025

Όνειρα του Ουρανού October Sky

22/06/2025

Καλά Αγόρια Good Boys

Μαχητές των Δρόμων 8 The Fate of the Furious

23/06/2025

Μουσικό Πανδαιμόνιο Empire Records

24/06/2025

Gran Turismo Gran Turismo: Based on a True Story

25/06/2025

Κόντρα στα Προγνωστικά American Underdog: The Kurt Warner Story

29/06/2025

Infinite Infinite

30/06/2025

Το Ακρωτήρι του Φόβου Cape Fear