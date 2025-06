Martin Scorsese και Leonardo DiCaprio επιστρέφουν με νέο θρίλερ δράσης με τίτλο "Carthage Must Be Destroyed"

Η νέα ταινία δράσης Carthage Must Be Destroyed ενώνει ξανά τον Martin Scorsese με τον Leonardo DiCaprio, σε μια πολλά υποσχόμενη κινηματογραφική εμπειρία. Το θρίλερ εκτυλίσσεται σε μια παρακμάζουσα βιομηχανική πόλη που κυριαρχείται από ένα εγκληματικό δίκτυο εξουσίας, με έναν μυστηριώδη ξένο να προσπαθεί να διαλύσει το διεφθαρμένο σύστημα εκ των έσω.

Η πλοκή υπόσχεται να προσφέρει σασπένς και κοινωνικό σχολιασμό, καθώς ο πρωταγωνιστής «χρησιμοποιεί τόσο το μυαλό όσο και τη σωματική του δύναμη για να σπείρει τη διχόνοια και να φέρει την κατάρρευση του καθεστώτος», όπως αναφέρει το Deadline.

Ο Scorsese και ο DiCaprio αναλαμβάνουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ted Griffin (Ocean’s Eleven). Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο στο Ρόουντ Άιλαντ, με την επιλογή ηθοποιών να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η νέα ταινία έρχεται αμέσως μετά την επιτυχία του Killers of The Flower Moon (2023), όπου ο DiCaprio πρωταγωνίστησε υπό τη σκηνοθεσία του Scorsese, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Επιπλέον, ο Scorsese εργάζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Πάπα Φραγκίσκο, το οποίο περιλαμβάνει την τελευταία του συνέντευξη, ενώ η Apple TV+ ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων για τον ίδιο, σε σκηνοθεσία της Rebecca Miller (She Came To Me, Personal Velocity).