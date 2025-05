Πάνω από 400 αντικείμενα του David Lynch σε δημοπρασία – Από το Eraserhead έως το Twin Peaks

Αν είστε λάτρης του κινηματογράφου και της ιδιαίτερης αισθητικής του David Lynch, τότε αυτή η είδηση θα σας ενθουσιάσει: πάνω από 400 προσωπικά αντικείμενα του εμβληματικού σκηνοθέτη πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία, σε ένα σπάνιο αφιέρωμα στη δημιουργική του πορεία και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Η δημοπρασία, με τίτλο The David Lynch Collection, διοργανώνεται από τις Julien’s Auctions σε συνεργασία με το Turner Classic Movies και θα ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία στο Gardena της Καλιφόρνια.

Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα-φετίχ για κάθε φαν του Lynch, όπως:

