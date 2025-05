Marvel: Οι νέες ταινίες Avengers καθυστερούν – Χρονιά χωρίς MCU στο σινεμά

Η Disney επιβεβαίωσε ότι οι επόμενες ταινίες του Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday και Avengers: Secret Wars, αλλάζουν ημερομηνία κυκλοφορίας, μεταφέροντας την πρεμιέρα τους από τον Μάιο στον Δεκέμβριο. Η απόφαση αυτή αφήνει το κοινό χωρίς νέα ταινία Marvel για τουλάχιστον 12 μήνες.

Η Avengers: Doomsday, με τον Robert Downey Jr. να υποδύεται τον Doctor Doom, θα κυκλοφορήσει πλέον στις 18 Δεκεμβρίου 2026 αντί για 1 Μαΐου. Η συνέχεια, Avengers: Secret Wars, μετακινείται από τις 7 Μαΐου στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Στη θέση της Doomsday θα προβληθεί η ταινία The Devil Wears Prada 2.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hollywood Reporter, οι ταινίες θεωρούνται από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχει αναλάβει ποτέ η Marvel Studios, ενώ η απόφαση για καθυστέρηση στοχεύει στην εξασφάλιση της ποιότητας και στην αποφυγή βιαστικών κυκλοφοριών.

Το κενό στο πρόγραμμα φέρνει σημαντικές αλλαγές. Η τελευταία ταινία Marvel που θα δούμε είναι το Fantastic Four: The First Steps, στις 25 Ιουλίου 2025. Η επόμενη είναι το Spider-Man: Brand New Day, με πρωταγωνιστή τον Tom Holland, που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου 2026. Έτσι, δημιουργείται ένα από τα μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς νέα κυκλοφορία ταινίας MCU από την εποχή της πανδημίας.

Στα social media, ειδικά στο X (πρώην Twitter), πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. «Ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς Marvel είναι απίστευτο», έγραψε ένας χρήστης. Άλλοι ανέφεραν πως η τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο ήταν ανάμεσα στο Incredible Hulk (2008) και το Iron Man 2 (2010).

Κάποιοι fans πιστεύουν ότι η αλλαγή αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη του Spider-Man στο Avengers: Doomsday, καθώς ο Holland δεν είχε ανακοινωθεί στο αρχικό καστ. «Η καθυστέρηση ανοίγει τις πόρτες για συμμετοχή του Spider-Man», σχολίασε ένας χρήστης.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. «Αν σημαίνει καλύτερη ταινία, αξίζει η αναμονή», έγραψε ένας fan, ενώ άλλος σημείωσε πως «ήταν μη ρεαλιστικό να περιμένουμε ταινία τέτοιου μεγέθους μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την έναρξη της παραγωγής. Ας τους αφήσουμε να “μαγειρέψουν”».

