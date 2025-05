Austin Butler και Zoë Kravitz πρωταγωνιστούν στο νέο θρίλερ του Darren Aronofsky, "Caught Stealing"

Το νέο αστυνομικό θρίλερ Caught Stealing από τον σκηνοθέτη Darren Aronofsky φέρνει τον Austin Butler και την Zoë Kravitz στο επίκεντρο μιας σκοτεινής ιστορίας γεμάτης ένταση και δράση στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90.

Η Sony Pictures ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας για τις 29 Αυγούστου 2025, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Aronofsky στη μεγάλη οθόνη μετά το βραβευμένο The Whale. Το cast του Caught Stealing περιλαμβάνει τους Matt Smith, Liev Schreiber, Bad Bunny, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Griffin Dunne, Carol Kane, Regina King και Vincent D’Onofrio, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών.

Ο Austin Butler ενσαρκώνει τον Hank Thompson, έναν πρώην παίκτη του μπέιζμπολ που βρίσκεται χωρίς τύχη και μπλεγμένος ξαφνικά στον εγκληματικό υπόκοσμο της Νέας Υόρκης. Το σενάριο υπογράφει ο Charlie Huston, βασισμένο στη δική του σειρά βιβλίων, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται από την εταιρεία Protozoa με τους Aronofsky, Jeremy Dawson, Dylan Golden και Ari Handel.

Ο Butler, μετά τις επιτυχίες του Dune: Part Two, The Bikeriders και της σειράς Masters of the Air, συνεχίζει με το Eddington του Ari Aster, όπου συμπρωταγωνιστεί με τους Joaquin Phoenix, Pedro Pascal και Emma Stone. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών αυτόν τον μήνα, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα του Caught Stealing στο CinemaCon, λέγοντας ότι πρόκειται για «κάτι διαφορετικό» και ότι ήθελε να δημιουργήσει μια ταινία που θα είναι «πραγματικά διασκεδαστική». Τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στη Νέα Υόρκη, την οποία ο Aronofsky χαρακτήρισε ως «την καλύτερη πόλη του κόσμου» και «μια αληθινή έμπνευση για την ιστορία».