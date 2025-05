Jeremy Renner: «Δεν ήθελα να επιστρέψω στη ζωή μετά το ατύχημα – Ήμουν έξαλλος»

Share this

Ο Jeremy Renner αποκάλυψε πως ένιωσε «έξαλλος» όταν επανήλθε στη ζωή μετά από ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα με εκχιονιστικό μηχάνημα την Πρωτοχρονιά του 2023. Ο γνωστός ηθοποιός του Hawkeye τραυματίστηκε σοβαρά όταν τον καταπλάκωσε το προσωπικό του εκχιονιστικό PistenBully βάρους 6.350 κιλών, με αποτέλεσμα να υποστεί 38 κατάγματα και σοβαρές εσωτερικές κακώσεις.

Ο Renner μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων. Έπειτα από 12 ημέρες στην εντατική, ξεκίνησε εντατική φυσικοθεραπεία, και σήμερα ζει με μεταλλικά εμφυτεύματα στο σώμα του.

Σε συνέντευξή του στο podcast Let’s Talk Off Camera της Kelly Ripa, ο Jeremy Renner μοιράστηκε τις σκέψεις του για εκείνη τη στιγμή: «Ήταν τεράστια ανακούφιση. Το να αποχωρείς από το σώμα σου είναι η πιο απίστευτη γαλήνη που μπορείς να νιώσεις. Είναι μαγικό». Συνέχισε με ειλικρίνεια: «Δεν ήθελα να επιστρέψω. Θυμάμαι όταν με επανέφεραν, ένιωσα “όχι, όχι, όχι!”. Ήμουν έξαλλος... Όταν είδα ξανά το μάτι μου, είπα: “Ωχ, γύρισα πίσω”. Είδα τα πόδια μου και σκέφτηκα: “Αυτό θα πονέσει πολύ αργότερα”».

Ο ίδιος δηλώνει πως το ατύχημα άλλαξε ριζικά την προσέγγισή του στη ζωή: «Πλέον ζω με τους δικούς μου όρους. Είμαι ο καπετάνιος του πλοίου μου. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι. Ο “λευκός θόρυβος” εξαφανίστηκε».

Με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του ατυχήματος, ο Renner ευχαρίστησε δημόσια το ιατρικό προσωπικό και τους γείτονές του που τον βοήθησαν: «Χρωστάω τη ζωή μου στους διασώστες, στους γιατρούς και στον ανιψιό μου που ήταν εκεί. Είμαι ευγνώμων σε όλους που άντεξαν εκείνες τις φρικτές στιγμές μαζί μου».

Παρά τις προκλήσεις, ο Jeremy Renner επιστρέφει δυναμικά στο Χόλιγουντ με τη συμμετοχή του στο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, δίπλα στους Daniel Craig, Cailee Spaeny, Josh Brolin, Mila Kunis, Josh O’Connor και Andrew Scott. Η τρίτη ταινία της επιτυχημένης σειράς Knives Out αναμένεται το 2025.