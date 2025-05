Mission: Impossible – The Final Reckoning: Η ταινία δράσης με τον Tom Cruise που έχει ήδη ξεσηκώσει το κοινό πριν καν κυκλοφορήσει

Το Mission: Impossible – The Final Reckoning είναι η όγδοη ταινία του δημοφιλούς franchise της Paramount Pictures, και από τις πρώτες προβολές για τον Τύπο φαίνεται πως πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ταινίες δράσης του 2025. Το ενδιαφέρον του κοινού έχει φτάσει στα ύψη, με τις εντυπώσεις στα social media να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν δημοσιευτούν οι πρώτες επίσημες κριτικές.

#MissionImpossible – The Final Reckoning is the ACTION MOVIE OF THE SUMMER! @TomCruise DEFIES ALL ODDS with JAW-DROPPING action built only for @IMAX . Every stunt, every set piece, every second is designed to blow your mind, A PULSE-POUNDING THRILL RIDE, and Cruise remains the… pic.twitter.com/MpZUhThiUj — Anthony Gagliardi (@AJGaliardi) May 13, 2025

#MissionImpossible: The Final Reckoning is oddly the least action forward entry in the franchise. It’s long, it’s plotty, it’s repetitive, but when those scenes do hit? Holy shit. They’re incredible. So i’m pretty mixed on it overall. High highs, low lows. pic.twitter.com/JRemUcjsVh — Germain Lussier (@GermainLussier) May 13, 2025

Director Chris McQuarrie and star Tom Cruise truly take #MissionImpossible to the next level with #TheFinalReckoning. Absolutely astonishing action moments meet a sprawling story w/ many nods to past MI films. It's the biggest, wildest and most consequential Mission movie yet.… pic.twitter.com/ocHkxwcv7P — Erik Davis (@ErikDavis) May 13, 2025

Best to take blood pressure meds before watching MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING because once the insanity starts, it doesn't stop. It's exceptionally entertaining with pulse-pounding stunts that will leave you gasping. Tom Cruise has done it again. #MissionImpossible pic.twitter.com/CUKiPC5gu3 — Dave Baldwin (@davemabaldwin) May 13, 2025

Η παραγωγή της ταινίας ήταν μια μεγάλη πρόκληση για το στούντιο, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter, αντιμετώπισε καθυστερήσεις και υπέρβαση προϋπολογισμού που πλησιάζει τα 400 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των απεργιών στο Χόλιγουντ το 2023. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δείχνει να δικαιώνει τις προσδοκίες.

Παρά τη διαχρονική επιτυχία της σειράς, το Mission: Impossible: Dead Reckoning – Part One (2023) δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο box office, με έσοδα 566 εκατομμυρίων δολαρίων απέναντι σε έναν ιδιαίτερα υψηλό προϋπολογισμό σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων πριν τα έξοδα marketing. Το Final Reckoning συνεχίζει την ιστορία μερικούς μήνες μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας, με τον Ethan Hunt (Tom Cruise) και την ομάδα του IMF να προσπαθούν να αποτρέψουν τον αδίστακτο δολοφόνο Gabriel (Esai Morales) από το να αποκτήσει τον έλεγχο της “The Entity” — μιας ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης που απειλεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Wow! #MissionImpossibleTheFinalReckoning is pure cinema. The latest #MissionImpossible will easily go down as the greatest action film of all time. A heart pounding and jaw dropping thrill from start to finish. Watch it as big and loud as possible pic.twitter.com/JQVQyJiA7K — K.E.V.I.N. Fenix (@FenixNests) May 13, 2025

#MissionImpossible - THE FINAL RECKONING ratchets up the stakes higher than they’ve ever been.



A rocky start, but once the main mission kicks in, the tension never lets up. So gripping it’ll have you holding your breath.



A thrilling end, should they choose to accept it. pic.twitter.com/pEAlgYsBgE — Daniel Howat (@howatdk) May 13, 2025

Στο πλευρό των Cruise και Morales επιστρέφουν οι αγαπημένοι χαρακτήρες των Ving Rhames, Simon Pegg, Angela Bassett, Hayley Atwell, Henry Czerny και Pom Klementieff, διατηρώντας τη χημεία που χαρακτηρίζει τη σειρά όλα αυτά τα χρόνια.

Η πρώτη παγκόσμια προβολή του Mission: Impossible – The Final Reckoning έγινε στις 5 Μαΐου στο Τόκιο, ενώ ακολουθεί η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών σήμερα Τετάρτη 14 Μαΐου. Η ταινία θα κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 23 Μαΐου 2025 και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες και εντυπωσιακές ταινίες δράσης της χρονιάς.