The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum – Η νέα ταινία του Andy Serkis έρχεται το 2027

Η Warner Bros. Pictures επιβεβαίωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας για τη νέα ταινία The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum, που εντάσσεται στο σύμπαν του Lord of the Rings. Η πολυαναμενόμενη ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Ο Andy Serkis, γνωστός για την αξέχαστη ερμηνεία του ως Gollum στις ταινίες του Peter Jackson, επιστρέφει όχι μόνο στον ρόλο, αλλά και στη σκηνοθεσία της νέας ταινίας Gollum.

Το The Hunt For Gollum αποτελεί το νέο μεγάλο εγχείρημα της Warner Bros. στον κόσμο της Μέσης-Γης. Η κυκλοφορία του συμπίπτει με περίοδο όπου στο παρελθόν είχαμε τις πιο επιτυχημένες πρεμιέρες της τριλογίας του The Lord of the Rings και του The Hobbit, που συνολικά απέφεραν πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφουν οι Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins και Arty Papageorgiou, με τις Walsh και Boyens να αναλαμβάνουν και την παραγωγή μαζί με τον Peter Jackson.

Η πλοκή του The Hunt For Gollum θα εκτυλίσσεται ανάμεσα στα γεγονότα των The Hobbit και The Fellowship Of The Ring, εστιάζοντας στις σκοτεινές, ανεξερεύνητες πτυχές της ζωής του Gollum, και στο πώς κυνηγήθηκε από τους Sauron, Gandalf και Aragorn.

Παράλληλα, η Warner εργάζεται πάνω σε μια δεύτερη live-action ταινία στη Μέση-Γη, η οποία παραμένει προς το παρόν χωρίς τίτλο. Ο Sir Ian McKellen έχει δηλώσει ότι θα επέστρεφε στον ρόλο του Gandalf, εφόσον του το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Viggo Mortensen εξέφρασε κι αυτός ενδιαφέρον να επαναλάβει τον ρόλο του Aragorn, λέγοντας: «Μου άρεσε πολύ ο χαρακτήρας. Αν νιώσω πως μπορώ να τον υποδυθώ σωστά στην ηλικία που βρίσκομαι τώρα, θα το έκανα. Αλλιώς, θα ήταν ανόητο».