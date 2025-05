Robert De Niro κατά Trump στις Κάννες: «Ο βέβηλος πρόεδρος της Αμερικής απειλεί τη δημοκρατία και την τέχνη»

Κατά τη βράβευσή του με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, ο θρυλικός ηθοποιός χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ως τον «βέβηλο πρόεδρο της Αμερικής», καταγγέλλοντας την απόφασή του να τοποθετηθεί επικεφαλής του Kennedy Center, να περικόψει τη χρηματοδότηση προς τις τέχνες και να ανακοινώσει έναν δασμό 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ. «Δεν μπορείς να κοστολογήσεις τη δημιουργικότητα, αλλά προφανώς μπορείς να της βάλεις δασμό», δήλωσε ο De Niro, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα. Προειδοποίησε ότι αυτές οι ενέργειες δεν είναι απλώς ένα αμερικανικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο και κάλεσε σε άμεση δράση: «Πρέπει να οργανωθούμε, να διαμαρτυρηθούμε και να ψηφίσουμε. Τώρα. Χωρίς βία, αλλά με πάθος και αποφασιστικότητα».

Η παρέμβασή του έδωσε ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα σε μια κατά τα άλλα εορταστική βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, παρουσία του Leonardo DiCaprio, ο οποίος λίγο αργότερα παρουσίασε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στον συνεργάτη και μέντορά του. Ο Γάλλος ηθοποιός Laurent Lafitte, οικοδεσπότης της τελετής, είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος με μια παθιασμένη ομιλία για τον κοινωνικό ρόλο των ηθοποιών, αναφέροντας παραδείγματα όπως οι Jean Gabin, Richard Gere, Josephine Baker και Volodymyr Zelensky, ενώ τόνισε πως λέξεις και θέματα όπως η ισότητα, η κλιματική κρίση και τα ανθρώπινα δικαιώματα «λογοκρίνονται» από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Leonardo DiCaprio, ο Quentin Tarantino, ο Robert De Niro, ο Laurent Lafitte, η Mylène Farmer και η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Juliette Binoche εμφανίζονται επί σκηνής κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης.

Η Juliette Binoche, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της καλλιτεχνικής μαρτυρίας σε περιόδους πόνου, κάνοντας αναφορά στους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου, τους πρόσφυγες και τα θύματα πολέμου, ενώ τίμησε την Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Fatima Hassouna, η οποία σκοτώθηκε πριν προλάβει να παραστεί στην προβολή του ντοκιμαντέρ Put Your Soul on Your Hand and Walk στο φεστιβάλ.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη συναισθηματική ομιλία του DiCaprio, που περιέγραψε πώς γνώρισε τον De Niro σε οντισιόν για το This Boy’s Life: «Φώναξα με όλη μου τη δύναμη πάνω του. Λίγο αργότερα, είπε “ο δεύτερος πιτσιρικάς από το τέλος”. Εκείνη η φράση άλλαξε τη ζωή μου». Ο ηθοποιός μίλησε για την τεράστια επιρροή του De Niro στις νεότερες γενιές ηθοποιών, τονίζοντας ότι «δημιούργησε το πρότυπο. Δεν ήταν απλώς ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός — ήταν ο ηθοποιός». Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν ο De Niro αγκάλιασε τον DiCaprio, σε μια βραδιά που συνδύασε τον κινηματογράφο με την πολιτική, τη μνήμη και τη μαχητικότητα.

Η τελετή, η οποία αφιερώθηκε στη Émilie Dequenne που έφυγε από τη ζωή πρόωρα, έκλεισε με την πρεμιέρα της γαλλικής ταινίας Leave One Day της Amélie Bonnin και την απρόσμενη εμφάνιση του Quentin Tarantino, ο οποίος ανακήρυξε την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ με έναν θεατρικό… ήχο μικροφώνου που έπεσε στο πάτωμα.

Από την πολιτική στην τέχνη και από την ιστορία στη σύγχρονη μαρτυρία, οι Κάννες ξεκίνησαν δυναμικά, επιβεβαιώνοντας ότι ο κινηματογράφος παραμένει εργαλείο αντίστασης και φωνή ελευθερίας.