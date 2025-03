Η Zendaya θα υποδυθεί τη θρυλική Ronnie Spector στη βιογραφία "Be My Baby" του Barry Jenkins

The Last Drive - A Farewell to the Tribe: H τελευταία βόλτα

Η Zendaya, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά Euphoria, καθώς και στις ταινίες Dune, βρίσκεται σε συζητήσεις για τον ρόλο της Ronnie Spector από το 2020, και η νέα αναφορά επιβεβαιώνει ότι ο Jenkins συμφώνησε να αναλάβει τη σκηνοθεσία αυτής της πολυαναμενόμενης βιογραφίας.

Η ιστορία της Ronnie Spector και η κληρονομιά της στον κόσμο της μουσικής



Η Ronnie Spector, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2022 μετά από μάχη με τον καρκίνο, άφησε μια τεράστια μουσική κληρονομιά. Η φωνή της επηρέασε καλλιτέχνες από τους The Ramones μέχρι την Amy Winehouse. Η νέα ταινία Be My Baby θα εξετάσει τη ζωή της, εστιάζοντας στην ταραχώδη σχέση της με τον παραγωγό Phil Spector και το πώς αυτή η σχέση επηρέασε τη ζωή και την καριέρα της.

Η συνεργασία της Zendaya με τον Barry Jenkins και την A24



Η Zendaya και η εταιρεία παραγωγής A24 συνεργάζονται από το 2020 για την υλοποίηση αυτής της βιογραφίας. Η ταινία δεν θα είναι μια παραδοσιακή βιογραφία, αλλά θα εστιάζει σε μια πιο συναισθηματική και προσωπική αφήγηση της ζωής της Ronnie Spector και της σχέσης της με τον Phil Spector. Ο David Kajganich, σεναριογράφος των ταινιών Suspiria και Bones And All, θα γράψει το σενάριο βασισμένο στα απομνημονεύματα της Spector, Be My Baby.

Η Zendaya ως παραγωγός της ταινίας και η συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας με την A24



Η Zendaya θα είναι και παραγωγός στην ταινία Be My Baby, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την A24, με την οποία έχει ήδη συνεργαστεί στο Euphoria και τη μελλοντική κωμωδία The Drama. Η ταινία είναι ακόμη σε προπαραγωγή, χωρίς επιβεβαιωμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ισχυρής ομάδας που την υποστηρίζει.

Το γεμάτο πρόγραμμα της Zendaya και τα επερχόμενα έργα της



Η Zendaya είναι ήδη απασχολημένη με άλλα μεγάλα έργα, όπως η ταινία The Odyssey του Christopher Nolan, και έχει ανακοινωθεί ως νέα φωνή στο Shrek 5. Όλα αυτά τα έργα, μαζί με την τρίτη σεζόν του Euphoria, αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2026.

Η επερχόμενη βιογραφία Be My Baby για τη Ronnie Spector αναμένεται να είναι μια συναρπαστική και συναισθηματική ταινία, που θα αναδείξει την κληρονομιά της Spector και τη σημασία της στη μουσική ιστορία.