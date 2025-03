Πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Leonardo DiCaprio "One Battle After Another"

The Last Drive - A Farewell to the Tribe: H τελευταία βόλτα

Το One Battle After Another σκηνοθετεί ο Paul Thomas Anderson, και αποτελεί την πρώτη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Leonardo DiCaprio μετά το 2023 και το Killers of the Flower Moon. Η ταινία αυτή, το ιστορικό δράμα του Martin Scorsese, είχε κερδίσει 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Τι να περιμένετε από το One Battle After Another;

Η ακριβής πλοκή του One Battle After Another παραμένει μυστική, όμως αναμένεται να είναι εν μέρει εμπνευσμένη από το κλασικό μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon. Από το τρέιλερ βλέπουμε ότι ο DiCaprio υποδύεται τον Bob Ferguson, έναν ατημέλητο επαναστάτη που προσπαθεί να σώσει την κόρη του, ενώ η ιστορία του εξελίσσεται μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει.

O Benicio del Toro συμμετέχει στην ταινία ως μέντορας του Bob, δίνοντάς του καθοδήγηση με μια προκλητική στάση ζωής, ενώ το τρέιλερ τελειώνει με μια συναρπαστική σκηνή όπου ο DiCaprio φωνάζει "Viva la revolución".

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας One Battle After Another:



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου, και αναμένονται επίσης οι ερμηνείες των Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor και Chase Infiniti.

Ενθουσιασμός από το κοινό για το τρέιλερ της ταινίας



Το τρέιλερ του One Battle After Another έχει ήδη γίνει viral στα social media, με θεατές να εκφράζουν την ενθουσιώδη ανταπόκριση τους. «Αυτή θα είναι μια κλασική ταινία και Όσκαρ για τον Paul Thomas Anderson!» γράφει κάποιος χρήστης στο X, ενώ άλλος συμπληρώνει: «Η καλύτερη ταινία που έχω δει μέχρι σήμερα».

From Writer/Director Paul Thomas Anderson, #OneBattleAfterAnother.



Starring Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor and Chase Infiniti. Only in theaters September 26. pic.twitter.com/nH4nIzzjUV — Warner Bros. (@warnerbros) March 27, 2025

Η σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson και οι βραβευμένες δουλειές του



Ο Paul Thomas Anderson, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο της ταινίας, δεν έχει κερδίσει ακόμα Όσκαρ, αν και έχει προταθεί 11 φορές, με την ταινία του Licorice Pizza να έχει προταθεί για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο.

Μελλοντικά σχέδια του Leonardo DiCaprio και ο Martin Scorsese



Αναφέρθηκε επίσης ότι ο Leonardo DiCaprio και ο Martin Scorsese εργάζονται σε μια νέα κινηματογραφική προσαρμογή του βιβλίου The Devil In The White City του Erik Larson, με το δίδυμο να συνεργάζεται ξανά για το πρότζεκτ αυτό.