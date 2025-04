Το Disney+ αποκαλύπτει το απόλυτο line-up περιεχομένου που έρχεται το 2025

The Last Drive - A Farewell to the Tribe: H τελευταία βόλτα

Το Disney+ αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό line-up νέων τίτλων, που έρχονται το 2025. Οι τίτλοι περιεχομένου περιλαμβάνουν την πολυαναμενόμενη σειρά του FX Alien: Earth, τη νέα μίνι σειρά του FX Dying for Sex με πρωταγωνίστριες τις Michelle Williams και Jenny Slate, καθώς και την πρωτότυπη βρετανική σειρά Το Κλεμμένο Κορίτσι, ένα ψυχολογικό δράμα πέντε επεισοδίων με τους Denise Gough, Holliday Grainger και Ambika Mod. Επιπλέον, η σειρά Andor της Lucasfilm επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο για το πολυαναμενόμενο φινάλε της ιστορίας. Παράλληλα, δημοφιλείς και πολυβραβευμένες σειρές επιστρέφουν αποκλειστικά στο Disney+, όπως The Bear του FX, Only Murders in the Building και οι θρυλικοί The Simpsons. Επίσης με τη σφραγίδα του National Geographic έρχονται σειρές όπως Χωρίς Όριο με τον Κρις Χέμσγουορθ, Αουτσάιντερ, Ωκεανός με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο και Ο Τούτσι στην Ιταλία.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Με πρωταγωνίστριες τις συναρπαστικές Denise Gough, Holliday Grainger και Ambika Mod και βασισμένη στο βιβλίο «Playdate» της Alex Dahl, η ανατριχιαστική σειρά πέντε επεισοδίων, «Το Κλεμμένο Κορίτσι», που ακολουθεί την ιστορία μιας φαινομενικά ευτυχισμένης οικογένειας, κάνει πρεμιέρα 16 Απριλίου, αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες», μια πρωτότυπη βρετανική παραγωγή, τεσσάρων επεισοδίων, έρχεται την άνοιξη του 2025, σε σενάριο και παραγωγή του βραβευμένου με BAFTA Jeff Pope (Philomena, Stan and Ollie) και ακολουθεί την επιχείρηση παρακολούθησης που χαρακτηρίζει εσφαλμένα έναν νεαρό Βραζιλιάνο ως τρομοκράτη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άλλες πρωτότυπες βρετανικές παραγωγές περιλαμβάνουν τη σειρά-ντοκιμαντέρ «Sneaker Wars: Adidas v Puma» από το Studio 99 του David Beckham, η οποία εξετάζει σε βάθος τη σφοδρή, πολυετή οικογενειακή έριδα ανάμεσα στις δύο θρυλικές μάρκες αθλητικών. Ακόμα το 2025 έρχεται το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ «Φλίντοφ» από τον βραβευμένο σκηνοθέτη John Dower, ακολουθώντας την πορεία της καριέρας αλλά και αποκατάστασης, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, του πρώην διεθνή αθλητή κρίκετ και παρουσιαστή Andrew «Freddie» Flintoff.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Το περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας του Disney+ συνεχίζει να εμπλουτίζεται το 2025, με την προσθήκη πολλών, πολυαναμενόμενων τίτλων. Τα highlights περιλαμβάνουν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «Alien: Earth» του FX, δημιουργία του Noah Hawley, με πρωταγωνιστές τους Sydney Chandler, Alex Lawther και Timothy Olyphant. Επίσης, η συγκλονιστική μίνι δραματική σειρά «Καλή Αμερικανική Οικογένεια», με τους Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy), Mark Duplass και Imogen Faith Reid, βασισμένη σε ανατριχιαστικές ιστορίες γύρω από ένα ζευγάρι από τη μεσοδυτική Αμερική που υιοθετεί ένα κορίτσι με σπάνια μορφή νανισμού.Παράλληλα, το FX παρουσιάζει την πρωτότυπη σειρά «Dying for Sex», με πρωταγωνίστρια τη Michelle Williams, εμπνευσμένη από την ιστορία μιας γυναίκας με διάγνωση καρκίνου σε τελικό στάδιο και τη μη συμβατική πορεία που ακολουθεί. Όλα τα επεισόδια «Dying for Sex» θα είναι διαθέσιμα στις 4 Απριλίου 2025.

Στην λίστα του 2025 προστίθενται επίσης, ο 4ος κύκλος του βραβευμένου με Emmy® «The Bear» του FX, ο 2ος κύκλος «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», ο 2ος κύκλος «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών» και ο 5ος κύκλος «Only Murders In The Building» με την συμμετοχή του βραβευμένου με Όσκαρ, Christoph Waltz.

MARVEL TELEVISION KAI MARVEL ANIMATION

Το 2025, το Disney+ καλωσόρισε τη νέα σειρά της Marvel Animation «Ο Spider-Man της Γειτονιάς σας» (τώρα διαθέσιμη) και τη νέα σειρά της Marvel Television «Daredevil: Born Again» (τώρα διαθέσιμη), με τους Charlie Cox και Vincent D’Onofrio στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Dominique Williams επιστρέφει ως η ιδιοφυής εφευρέτης Riri Williams στη νέα live-action σειρά «Ironheart» της Marvel Television, που θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ τον Ιούλιο και τοποθετείται μετά τα γεγονότα του «Black Panther: Wakanda Forever». Η σειρά «Wonder Man», με τους Yahya Abdul-Mateen II στον ρόλο του Simon Williams και Sir Ben Kingsley ως Trevor Slattery, θα κάνει πρεμιέρα αργότερα το 2025.

LUCASFILM

Ο νέος πολυαναμενόμενος κύκλος της σειράς Star Wars, «Andor», επιστρέφει στις 23 Απριλίου με νέα επεισόδια και το πολυπόθητο φινάλε της σειράς. Τα δώδεκα νέα επεισόδια του 2ου κύκλου συνεχίζουν την ιστορία του Cassian Andor και της αναδυόμενης επαναστατικής συμμαχίας, καλύπτοντας τα καθοριστικά τέσσερα χρόνια που οδηγούν στην ανακάλυψη του Death Star και τα γεγονότα της ταινίας «Rogue One».

NATIONAL GEOGRAPHIC

Το National Geographic αποκαλύπτει νέες εντυπωσιακές παραγωγές, με την επιστροφή της σειράς «Χωρίς Όριο με τον Κρις Χέμσγουορθ», όπου ο Hemsworth αποκαλύπτει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και μυστικά για έναν καλύτερο τρόπο ζωής, ενώ ο παγκοσμίου φήμης μάγος και καλλιτέχνης αντοχής David Blaine εξερευνά τον κόσμο μέσω της μαγείας στη σειρά «Ντέιβιντ Μπλέιν: Μην το Επιχειρήσετε» (τώρα διαθέσιμη). Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Ο Τούτσι στην Ιταλία», με τον βραβευμένο με Emmy® και Χρυσή Σφαίρα, Stanley Tucci, ανακαλύπτει τις γεύσεις που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή της Ιταλίας. Στους νέους τίτλους περιλαμβάνεται επίσης το «Ωκεανός με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο», η πρώτη συνεργασία μεταξύ του National Geographic και του κορυφαίου φυσιογνώστη, Sir David Attenborough, σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για την υγεία των Ωκεανών, που μεταφέρει τους θεατές σε ένα εκπληκτικό ταξίδι δείχνοντάς τους πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας, από τον ωκεανό. Η νέα προσθήκη στη βραβευμένη με Emmy σειρά «Μυστικά» του National Geographic, το «Μυστικά των Πιγκουίνων», μεταφέρει τους θεατές στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου για να παρακολουθήσουν συμπεριφορές πιγκουίνων που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην κάμερα. Η σειρά τριών επεισοδίων, από τον National Geographic Exlporer και βραβευμένο με Emmy και BAFTA κινηματογραφιστή Bertie Gregory, είναι σε αφήγηση από την Blake Lively. Executive producer της σειράς είναι ο Explorer-at-large και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης James Cameron. Επιπλέον, το «Αουτσάιντερ» (2025), σε παραγωγή και αφήγηση από τον Ryan Reynolds, αναδεικνύει τους αδιάφορους ήρωες, τους παράξενους, τους αλλόκοτους και τα πιο άσχημα (ή ίσως απλώς παρεξηγημένα) ζώα του φυσικού κόσμου.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

(Σε αλφαβητική σειρά)

«ALIEN: EARTH» του FX (καλοκαίρι 2025)

Όταν ένα μυστηριώδες διαστημικό σκάφος προσγειώνεται στη Γη, μια νεαρή γυναίκα (Sydney Chandler) και μια ομάδα στρατιωτών κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη που τους φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη. Από τον δημιουργό Noah Hawley, με πρωταγωνίστρια τη Sydney Chandler, στη σειρά συμμετέχει ένα διεθνές καστ που περιλαμβάνει τους Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille και Moe Bar-El.

«ANDOR 2» της Lucasfilm (23 Απριλίου)

Η υποψήφια για Emmy® σειρά της Lucasfilm, «Andor», επιστρέφει για το πολυπόθητο φινάλε, στις 23 Απριλίου. Στον 2ο κύκλο της σειράς, θα δούμε τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους να εντείνονται καθώς ο πόλεμος πλησιάζει και ο Cassian γίνεται κεντρικό πρόσωπο στην Επαναστατική Συμμαχία. Όλοι θα δοκιμαστούν και καθώς τα διακυβεύματα αυξάνονται, οι προδοσίες, οι θυσίες και οι αντικρουόμενες ατζέντες θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Γεμάτη πολιτικές ίντριγκες, κίνδυνο, ένταση και υψηλά διακυβεύματα, η σειρά αποτελεί prequel του «Rogue One: A Star Wars Story», που αφηγείται την ιστορία μιας ηρωικής ομάδας επαναστατών που κλέβουν τα σχέδια του απόλυτου όπλου καταστροφής της Αυτοκρατορίας, του Death Star, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα γεγονότα της ταινίας «Star Wars: Μια Νέα Ελπίδα» του 1977. Το «Andor» μας ταξιδεύει πέντε χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Rogue One» για να διηγηθεί την ιστορία του ήρωα της ταινίας, Cassian Andor, και τη μεταμόρφωσή του από έναν αδιάφορο, κυνικό άνθρωπο σε έναν επαναστάτη ήρωα που βαδίζει προς το επικό του πεπρωμένο.

«THE BEAR» Κ4 του FX (2025)

Η σειρά «The Bear» ακολουθεί τον Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White), ένα νεαρό σεφ από τον κόσμο της υψηλής γαστρονομίας, που επιστρέφει στο Σικάγο για να διευθύνει το οικογενειακό σαντουιτσάδικο, μετά από μια απρόσμενη απώλεια στην οικογένειά του. Σε έναν κόσμο μακριά από ό,τι είχε συνηθίσει, ο Carmy πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην εξοντωτική πραγματικότητα της διεύθυνσης μιας μικρής επιχείρησης, το απείθαρχο και μη συνεργάσιμο προσωπικό της κουζίνας και τις τεταμένες οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της απώλειας του αδελφού του.

«CAROLINE» (working title) (2025)

Μια πρωτότυπη ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που τιμά τη ζωή και την καριέρα της Caroline Flack, μιας από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παρουσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ακολουθεί τη μητέρα της, Christine, στην αναζήτησή της για κατανόηση των γεγονότων που σημάδεψαν τους τελευταίους μήνες της ζωής της κόρης της. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει μαρτυρίες από πρώτο χέρι, μεταξύ αυτών της οικογένειας και των φίλων της Caroline, καθώς η Christine ξεκινά ένα ταξίδι για να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τις συνθήκες που οδήγησαν την Caroline στο να βάλει τραγικά τέλος στη ζωή της το 2020.

«DAREDEVIL: BORN AGAIN» της Marvel Television

Στο «Daredevil: Born Again» της Marvel Television, o τυφλός δικηγόρος με αυξημένες ικανότητες Matt Murdock (Charlie Cox) μάχεται για δικαιοσύνη μέσα από το πολύβουο δικηγορικό γραφείο του, την ώρα που ο τέως αρχηγός της μαφίας Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), προωθεί τη δική του πολιτική ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Όταν οι προηγούμενες ιδιότητές τους αρχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο, οι δυο τους βρίσκονται σε μια τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer και ο Jon Bernthal. Ο Dario Scardapane είναι ο showrunner της σειράς. Τα επεισόδια είναι σε σκηνοθεσία των Justin Benson και Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff και David Boyd. Executive producers είναι οι Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman, Chris Ord και Justin Benson και Aaron Moorhead.

«ΩΚΕΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΑΤΕΝΜΠΟΡΟ» (2025)

Για πρώτη φορά, το National Geographic συνεργάζεται με τον κορυφαίο φυσιογνώστη του κόσμου, τον Sir David Attenborough, σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους αφιερωμένο στην υγεία των ωκεανών του πλανήτη. Σε αφήγηση του 98χρονου θρυλικού δημιουργού, η ταινία θα μοιραστεί με το παγκόσμιο κοινό την ιστορία του πώς μπορούμε, και πρέπει, να αποκαταστήσουμε τη χαμένη μεγαλοπρέπεια των απέραντων, αλληλένδετων υδάτων της Γης. Έχοντας καταγράψει σχεδόν κάθε πτυχή του φυσικού κόσμου, ο Attenborough μεταφέρει το πιο ισχυρό του μήνυμα μέχρι σήμερα. Σε αυτήν την ταινία μεγάλου μήκους, αντλεί από τη γνώση και την εμπειρία μιας ζωής, για να μας ταξιδέψει στα πιο εντυπωσιακά υποθαλάσσια οικοσυστήματα του πλανήτη. Αποκαλύπτει ότι ζούμε στη μεγαλύτερη εποχή ανακαλύψεων για τους ωκεανούς και αποδεικνύει ότι αποτελούν τον σημαντικότερο χώρο στη Γη. Καθώς παρουσιάζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί, ο Attenborough αφηγείται μια ιστορία ελπίδας, τονίζοντας πως μπροστά μας ανοίγεται μια μοναδική ευκαιρία: να δούμε τη θαλάσσια ζωή να αναγεννιέται σε μια κλίμακα που κανείς δεν έχει ξαναδεί.

«ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΠΛΕΪΝ: ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ»

Το «Ντέιβιντ Μπλέιν: Μην το Επιχειρήσετε» είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που εξερευνά τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της μαγείας. Αναζητώντας απίστευτους ανθρώπους οι οποίοι πραγματοποιούν αληθινά κατορθώματα που μοιάζουν μαγικά, ο David μάς ταξιδεύει σε μερικούς από τους πιο εξωτικούς πολιτισμούς, ψάχνει να βρει ομοϊδεάτες, γεμίζει έμπνευση και στην πορεία αποκτά ορισμένες πραγματικά ξεχωριστές ικανότητες στη Βραζιλία, στη Νοτιοανατολική Ασία, στην Ινδία, στον Αρκτικό κύκλο, στη Νότια Αφρική και στην Ιαπωνία. Ο David Blaine είναι παγκοσμίως γνωστός για τα εντυπωσιακά του εγχειρήματα και τις αριστοτεχνικές του ψευδαισθήσεις. Μέσα από μια άκρως προσωπική και καθηλωτική αφήγηση ντοκιμαντέρ, η σειρά αποκαλύπτει μια απρόσμενη και πιο ανθρώπινη πλευρά του, που ελάχιστοι έχουν δει. Από τις πολύβουες αστικές και φυσικές ζούγκλες της Βραζιλίας ως τους αδυσώπητους πάγους του Αρκτικού Κύκλου, και από τα πνευματικά κέντρα της Ινδίας έως την πολιτιστική καρδιά της Νότιας Αφρικής, ο David αναζητά πραγματικά κατορθώματα μαγείας, εκεί όπου η σωματική και πνευματική δύναμη συναντούν το αδύνατο, μέσα από τις ικανότητες εξαιρετικών ανθρώπων. Σε κάθε επεισόδιο, ο David βυθίζεται στις κουλτούρες, τις ιστορίες και τα κρυφά τελετουργικά που κάνουν αυτά τα μοναδικά ταλέντα δυνατά. Μαθαίνει και επιχειρεί… ώστε να μη χρειαστεί να το κάνετε εσείς… ενώ παράλληλα φωτίζει μια πλευρά της μαγείας που ελάχιστοι έχουν αντικρίσει.

«DYING FOR SEX» του FX (4 Απριλίου)

Η νέα σειρά «Dying for Sex» του FX, είναι εμπνευσμένη από την ιστορία της Molly Kochan, την οποία μοιράστηκε αρχικά σε ένα podcast του Wondery, που δημιούργησε μαζί με την καλύτερή της φίλη, Nikki Boyer. Όταν η Molly (Michelle Williams) διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού σταδίου IV, αποφάσισε να αφήσει τον σύζυγο της, Steve (Jay Duplass) και να εξερευνήσει για πρώτη φορά στη ζωή της, όλο το εύρος και την πολυπλοκότητα των σεξουαλικών της επιθυμιών. Το θάρρος να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της δίνει η αχώριστη φίλη της, Nikki (Jenny Slate), μια γυναίκα της οποίας η αγάπη και η αφοσίωση θα σας κάνουν να σηκώσετε το τηλέφωνο και να καλέσετε εκείνον τον φίλο που όλο αναβάλλετε! Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy και Sissy Spacek.

«FAMILY GUY» Κύκλος 23 (2025)

Η αγαπημένη animated σειρά «Family Guy» ακολουθεί τις περιπέτειες της οικογένειας Griffin. Ο αξιαγάπητα αφελής Peter και η σύζυγός του Lois που μένει στο σπίτι, ζουν στο Quahog του Ρόουντ Άιλαντ και μεγαλώνουν τα τρία τους παιδιά. Η Meg, η μεγαλύτερη, είναι κοινωνικά απομονωμένη, ενώ ο έφηβος Chris είναι αδέξιος και δεν έχει ιδέα πώς να φερθεί στο αντίθετο φύλο. Ο μικρότερος, ο Stewie, είναι ένα μωρό-ιδιοφυΐα με σατανικά σχέδια να εξοντώσει τη μητέρα του και να καταστρέψει τον κόσμο. Ο σκύλος-που-μιλάει της οικογένειας, ο Brian, προσπαθεί να συγκρατήσει τον Stewie, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει μαρτίνι και παλεύει με τα δικά του υπαρξιακά ζητήματα.

«ΦΛΙΝΤΟΦ» (2025)

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης John Dower είχε αποκλειστική πρόσβαση στον Freddie Flintoff τον τελευταίο χρόνο, καταγράφοντας την αποκατάστασή του και την πορεία του στο κρίκετ. Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ του Disney+ θα ταξιδέψει στο παρελθόν, εξερευνώντας την απίστευτη ζωή και καριέρα του Flintoff, που τον οδήγησε σε δύο νίκες Ashes με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και τον καθιέρωσε ως έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς ήρωες της χώρας. Παράλληλα, η ταινία χαρτογραφεί τη σημερινή του ζωή και την επιστροφή του στο κρίκετ, μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που άλλαξε τη ζωή του το 2022.

«ΚΑΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (7 Μαΐου)

Μέσα από την αφήγηση πολλών πλευρών, με σκοπό να εξερευνήσει τα ζητήματα προοπτικής, προκατάληψης και τραύματος, η νέα, καθηλωτική δραματική σειρά είναι εμπνευσμένη από τη συγκλονιστική ιστορία ενός ζευγαριού που υιοθέτησε ένα κορίτσι με μια σπάνια μορφή νανισμού. Όμως καθώς μεγαλώνουν τη θετή τους κόρη μαζί με τα τρία βιολογικά τους παιδιά, ένα μυστήριο αρχίζει να ξετυλίγεται γύρω από την ηλικία και το παρελθόν της, και σιγά-σιγά αρχίζουν να υποψιάζονται ότι ίσως δεν είναι αυτή που λέει. Καθώς υπερασπίζονται την οικογένειά τους από τη θετή κόρη που θεωρούν πλέον ότι αποτελεί απειλή, εκείνη δίνει τη δική της μάχη για να αντιμετωπίσει το παρελθόν της και να ανακαλύψει τι επιφυλάσσει το μέλλον, σε μια σύγκρουση που τελικά ξεδιπλώνεται στα πρωτοσέλιδα και τις δικαστικές αίθουσες.

«HIGH POTENTIAL»

Σε σενάριο της Drew Goddard (The Good Place) και με πρωταγωνίστρια την Kaitlin Olson, η σειρά «High Potential» ακολουθεί μια ανύπαντρη μητέρα με εξαιρετική ευφυΐα, της οποίας η ασυνήθιστη ικανότητα να λύνει εγκλήματα οδηγεί σε μια απρόβλεπτη συνεργασία με έναν έμπειρο ντετέκτιβ (Daniel Sunjata) που ακολουθεί πιστά τους κανόνες. Βασισμένο στη δημοφιλή γαλλική σειρά «Haut Potentiel Intellectuel» (HPI), το «High Potential» έχει πρωταγωνιστές την Kaitlin Olson στον ρόλο της Morgan, τον Daniel Sunjata ως Karadec, την Javicia Leslie ως Daphne, τον Deniz Akdeniz ως Lev «Oz» Ozdil, την Amirah J ως Ava, τον Matthew Lamb ως Elliot και την Judy Reyes ως Selena. Η σειρά είναι παραγωγή της ABC Signature, με executive producers τους Drew Goddard και Sarah Esberg από την Goddard Textiles, καθώς και τον Todd Harthan. Η Kaitlin Olson συμμετέχει επίσης ως παραγωγός της σειράς.

«IRONHEART» (25 Ιουνίου)

Το «Ironheart» της Marvel Television διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα του «Black Panther: Wakanda Forever» και φέρνει την τεχνολογία αντιμέτωπη με τη μαγεία. Η Riri Williams (Dominique Thorne), μια νεαρή ιδιοφυΐα στις εφευρέσεις, επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Σικάγο, αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο. Η μοναδική της προσέγγιση στην κατασκευή σιδερένιων στολών είναι αριστουργηματική, όμως, καθώς κυνηγά τις φιλοδοξίες της, συνδέεται με τον μυστηριώδη αλλά γοητευτικό Parker Robbins, γνωστό ως «The Hood» (Anthony Ramos). Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam και Anji White. Επικεφαλής σεναριογράφος της σειράς είναι η Chinaka Hodge, ενώ τα επεισόδια σκηνοθετούν οι Sam Bailey και Angela Barnes. Executive producers της σειράς είναι οι Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian και Zinzi Coogler. Η παραγωγή είναι σε συνεργασία με την Proximity Media.

«THE KARDASHIANS» Κύκλος 6

Ακριβώς όταν νομίζεις ότι η ζωή στην οικογένεια Kardashian-Jenner δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορη, ανεβάζουν την ταχύτητα στο μέγιστο. Από τη μεγάλη οθόνη μέχρι την ευτυχία της μητρότητας, η οικογένεια συνεχίζει να ξεπερνά κάθε προσδοκία σε όλες τις δραστηριότητές της. Οι κάμερες καταγράφουν καθώς η Kourtney, η Kim, η Khloé, η Kendall και η Kylie αντιμετωπίζουν τις δύσκολες αδελφικές σχέσεις, όλα υπό το βλέμμα της αγαπημένης μητέρας-μάνατζερ, Kris.

«ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ» Κύκλος 2 (2025)

Στον πρώτο κύκλο, ο Chris Hemsworth ώθησε τα όρια του σώματος και του μυαλού του για να ανακαλύψει πώς η νηστεία μπορεί να ενεργοποιήσει την αντιγηραντική δύναμη του οργανισμού, πώς η σωστή διαχείριση του στρες μπορεί να αποτρέψει τις καταστροφικές επιπτώσεις του και πώς η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να ενισχύσει τις φυσικές άμυνες του σώματος απέναντι στις σοβαρές ασθένειες της γήρανσης, όλα στο πλαίσιο της αναζήτησής του για μια πιο μακρά και υγιή ζωή. Στο νέο κύκλο, ο Chris εμβαθύνει σωματικά και ψυχικά σε μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν καθημερινά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο: πόνος, φόβος, γνωστική εξασθένηση και κοινωνική σύνδεση. Με την καθοδήγηση κορυφαίων ειδικών, μεντόρων και πνευματικών ηγετών, θα ταξιδέψει στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Γης για να αποκαλύψει τις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις και να ξεκλειδώσει μερικά από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά για μια καλύτερη ζωή. Οι δημιουργοί του «Χωρίς Όριο με τον Κρις Χέμσγουορθ», Darren Aronofsky και Ari Handel της Protozoa Pictures, επιστρέφουν ως executive producers του δεύτερου κύκλου, μαζί με τους Jane Root και Tom Watt-Smith για τη Nutopia, καθώς και τους Chris Hemsworth, Ben Grayson και Brandon Hill για τη Wild State.

«ΒΑΪΑΝΑ 2»

Στη ταινία «Βαϊάνα 2» βλέπουμε τη Βαϊάνα (Μαρίνα Σάττι) και τον Μάουι (Μιχάλης Κουινέλης) τρία χρόνια μετά, να ετοιμάζονται για ένα νέο, μακρύ ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα αταίριαστων ναυτικών. Ύστερα από ένα απροσδόκητο κάλεσμα από τους προγόνους της, η Βαϊάνα πρέπει να ταξιδέψει στις μακρινές θάλασσες της Ωκεανίας, αλλά και σε επικίνδυνα, αχαρτογράφητα νερά για μια περιπέτεια, που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει. Υπό τη σκηνοθεσία των David Derrick Jr., Jason Hand και Dana Ledoux Miller, σε παραγωγή των Christina Chen και Yvett Merino, η ταινία «Βαϊάνα 2» επενδύεται με τη μουσική των κατόχων Grammy, Abigail Barlow και Emily Bear, του υποψηφίου για Grammy, Opetaia Foaʻi, και του τρεις φορές κατόχου Grammy, Mark Mancina.

«ΜΟΥΦΑΣΑ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ»

Εξερευνήστε την απίστευτη άνοδο του αγαπημένου βασιλιά στην ταινία της Disney με τίτλο «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Παρακολουθήστε τον Ραφίκι να αφηγείται τον θρύλο του Μουφάσα στο μικρό λιονταράκι Κιάρα, κόρη του Σίμπα και της Νάλα, με τον Τιμόν και τον Πούμπα να προσθέτουν το χαρακτηριστικό τους χιούμορ. Η ιστορία, που εξιστορείται μέσα από φλάσμπακ, παρουσιάζει τον Μουφάσα ως ένα ορφανό λιονταράκι, χαμένο και μόνο, μέχρι που συναντά ένα συμπονετικό λιονταράκι που το λένε Τάκα, κληρονόμο μιας βασιλικής γενιάς. Η τυχαία συνάντηση ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι μιας ασυνήθιστης ομάδας αταίριαστων χαρακτήρων που αναζητούν το πεπρωμένο τους. Οι δεσμοί τους δοκιμάζονται καθώς συνεργάζονται για να ξεφύγουν από έναν απειλητικό και θανάσιμο εχθρό. Συνδυάζοντας τεχνικές ζωντανής δράσης με φωτορεαλιστικά γραφικά υπολογιστή, η νέα ταινία μεγάλου μήκους είναι σε σκηνοθεσία του Barry Jenkins, παραγωγή των Adele Romanski και Mark Ceryak και executive produced από τον Peter Tobyansen. Το «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια του βραβευμένου τραγουδοποιού Lin-Manuel Miranda, πρωτότυπη μουσική του Dave Metzger, καθώς και πρόσθετες μουσικές και φωνητικές ερμηνείες από τον Lebo M.

«PARADISE»

Το «Paradise», διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα, στην οποία κατοικούν κάποιες από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες στον κόσμο. Η γαλήνη της κοινότητας διαταράσσεται από έναν συγκλονιστικό φόνο, ο οποίος οδηγεί σε μια έρευνα υψηλού κινδύνου.

«Ο ΠΕΡΣΙ ΤΖΑΚΣΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ» Κύκλος 2 (2025)

Βασισμένος στο δεύτερο βιβλίο, της best-seller σειράς της Disney Hyperion, «Ο Πέρσι Τζάκσον και η θάλασσα των τεράτων», του βραβευμένου συγγραφέα Rick Riordan, ο νέος κύκλος του «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» βρίσκει τον Πέρσι Τζάκσον να επιστρέφει στην Κατασκήνωση Ημίαιμων, ένα χρόνο αργότερα, μόνο για να ανακαλύψει ότι ο κόσμος του έχει ανατραπεί. Η φιλία του με την Ανναμπέθ αλλάζει, μαθαίνει πως έχει έναν Κύκλωπα για αδερφό, ο Γκρόβερ έχει εξαφανιστεί και η κατασκήνωση βρίσκεται υπό πολιορκία από τις δυνάμεις του Κρόνου. Για να αποκαταστήσει την ισορροπία, ο Πέρσι ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι έξω από τα γνώριμα όρια, φτάνοντας στα θανάσιμα Νερά των Τεράτων, όπου μια κρυφή μοίρα τον περιμένει ως γιο του Ποσειδώνα.

«ΚΡΥΦΕΣ ΖΩΕΣ ΜΟΡΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Κύκλος 2 (2025)

Ο σκανδαλώδης κόσμος μιας παρέας Μορμόνων μαμάδων και ινφλουένσερ, καταρρέει όταν βρίσκονται μπλεγμένες σε ένα σκάνδαλο ανταλλαγής συντρόφων που γίνεται διεθνές πρωτοσέλιδο. Πλέον, οι στενοί δεσμοί τους έχουν διαταραχθεί. Η πίστη, η φιλία και η φήμη τους κρέμονται από μια κλωστή. Θα καταφέρουν οι μαμάδες του TikTok να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να στέκονται επάξια απέναντι στο βιβλίο των κανόνων;

«ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ» (2025)

Με αφορμή την εικοστή επέτειο από την Ακαδημαϊκή βράβευση του National Geographic με Όσκαρ για το «March of The Penguins», το «Secrets of the Penguins» αλλάζει όσα πιστεύαμε ότι γνωρίζουμε για τους πιγκουίνους. Από τους αποκαλυπτικούς δεσμούς φιλίας των Αυτοκρατορικών πιγκουίνων, την ατρόμητη αποφασιστικότητα των Γκεντού και Ροκχόπερ, μέχρι την απίστευτη εφευρετικότητα των μεταναστευτικών πιγκουίνων που φτάνουν μέχρι τις ερήμους και πέρα από αυτές, οι καταπληκτικές τους παραδόσεις και κοινωνίες αντηχούν τις δικές μας με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόμασταν, ως τώρα. Για πάνω από δύο χρόνια, ο βραβευμένος με BAFTA και Emmy σκηνοθέτης άγριας φύσης Bertie Gregory συνεργάζεται με κορυφαίους επιστήμονες, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία κινηματογράφησης και μοναδική πρόσβαση για να καταγράψει τρία επεισόδια. Η νέα σειρά-ντοκιμαντέρ έχει executive producer τον National Geographic Explorer-at-Large και βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη James Cameron ενώ την αφήγηση αναλαμβάνει η Blake Lively.

«THE SIMPSONS» Κύκλος 36 (2025)

Η πιο μακροχρόνια animated κωμωδία της ιστορίας, επικεντρώνεται στην οικογένεια Simpsons στην πόλη Σπρίνγκφιλντ, σε μια ανώνυμη πολιτεία των ΗΠΑ. Ο αρχηγός της οικογένειας, ο Χόμερ, δεν είναι ο τυπικός οικογενειάρχης. Εργαζόμενος σε πυρηνικό εργοστάσιο, προσπαθεί να ηγηθεί της οικογένειάς του, αλλά συχνά διαπιστώνει ότι εκείνοι τελικά τον οδηγούν. Η οικογένεια περιλαμβάνει την αγαπημένη, με μπλε μαλλιά μητέρα Μαρτζ, τον άτακτο γιο Μπαρτ, την υπερδραστήρια κόρη Λίζα και το μωρό Μάγκι. Άλλοι κάτοικοι της Σπρίνγκφιλντ περιλαμβάνουν τον φανατικό-με-τη-θρησκεία γείτονα Νεντ Φλάντερς, τον οικογενειακό γιατρό Δρ. Χίμπερτ, τον Μο τον μπάρμαν και τον αστυνομικό διευθυντή Κλάνσι Γουίγκουμ.

«SNEAKER WARS: ADIDAS V. PUMA» (2025)

Το «Sneaker Wars: Adidas vs. Puma» εμβαθύνει στη σφοδρή, για δεκαετίες έριδα μεταξύ δύο παγκόσμιων κολοσσών αθλητικών ειδών, που γεννήθηκε από μια οικογενειακή κόντρα. Οι αδελφοί Άντι και Ρούντι Ντάσλερ ίδρυσαν τις εταιρείες Adidas και Puma, μετατρέποντας την προσωπική τους διαμάχη σε μάχη για την κυριαρχία στον κόσμο του αθλητισμού. Η σειρά αναδεικνύει τις ρίζες της διαίρεσης τους, τις καινοτόμες συνεισφορές τους στον αθλητισμό και πώς ο ανταγωνισμός τους διαμόρφωσε τη βιομηχανία των αθλητικών παπουτσιών. Με συνεντεύξεις από ειδικούς, αθλητές και άτομα από το παρασκήνιο, όπως οι Ουσαίιν Μπολτ, Νεϊμάρ και Ζινεντίν Ζιντάν, η σειρά αναδεικνύει καίριες στιγμές στις ιστορίες των δύο brand, την επιρροή τους στη παγκόσμια μόδα και τη συνεχιζόμενη κληρονομιά των δύο αδελφών, η αντιπαλότητα των οποίων άλλαξε το παιχνίδι για πάντα.

«Ο ΤΟΥΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ» (2025)

Ο Στάνλεϊ Τούτσι εξερευνά την Ιταλία μέσα από τον φακό της γαστρονομίας, μοιράζοντας τις γνώσεις του και το πάθος του για τον λαό και τον πολιτισμό που γνωρίζει τόσο καλά, ενώ ανακαλύπτει νέες περιοχές μακριά από τα συνηθισμένα μονοπάτια. Εξετάζει τις περίπλοκες συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και της μοναδικής τους κουζίνας, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τη χώρα που αγαπά.

«ΥΠΟΠΤΟΣ: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΑΝ ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΕ ΜΕΝΕΖΕΣ» (Άνοιξη 2025)

Η σειρά βρετανικής παραγωγής, που διαδραματίζεται αμέσως μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο το 2005, εστιάζει στην καταδίωξη μιας ομάδας υποψήφιων τρομοκρατών και στην τραγική δολοφονία του αθώου Βραζιλιάνου, Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες, μετά την λανθασμένη αναγνώρισή του ως ύποπτου. Οι γονείς του Ζαν Τσαρλς και άλλοι συγγενείς του, είναι μεταξύ των συμβούλων της σειράς.

«ΧΙΛΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ»

Ο βραβευμένος με BAFTA ηθοποιός Malachi Kirby υποδύεται τον Εζεκάια Μόσκοου, ο οποίος έχοντας καταγωγή από την Τζαμάικα, βρίσκει τον εαυτό του παγιδευμένο στον βίαιο κόσμο του Ανατολικού Λονδίνου μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Εμπλέκεται στον εγκληματικό υπόκοσμο της πυγμαχίας και γνωρίζει τη Μαίρη Καρ, την οποία υποδύεται η Erin Doherty, η ηγέτιδα της συμμορίας «Σαράντα Ελέφαντες», της διαβόητης γυναικείας συμμορίας του Λονδίνου, καθώς παλεύουν για την επιβίωση στους δρόμους. Καθώς ο Εζεκάια τελειοποιεί τις νέες του ικανότητες, έρχεται αντιμέτωπος με τον Σούγκαρ Γκούντσον, τον οποίο υποδύεται ο Stephen Graham, έναν έμπειρο και επικίνδυνο πυγμάχο και οι δύο σύντομα εγκλωβίζονται σε μια έντονη αντιπαλότητα που ξεπερνά τα όρια του ρινγκ.

«ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ» (2025)

Ο Ryan Reynolds υποστηρίζει τα αουτσάιντερ του ζωικού βασιλείου, από τα ανίκανα ζώα με υπερδυνάμεις, ως τους πιο επιδέξιους απατεώνες της φύσης, αποκαλύπτοντας πολλά από τα παράξενα και υπέροχα πλάσματα της Μητέρας Φύσης. Με περίεργες συνήθειες ζευγαρώματος και σοκαριστικές στρατηγικές ανατροφής που περιλαμβάνουν το να είσαι πιο αποκρουστικός από τον άλλο, είναι προφανές ότι αυτοί οι «παράξενοι» είναι οι αληθινοί ήρωες στη μεγάλη σαγκά της ζωής.

«WELCOME TO WREXHAM» του FX Κύκλος 4 (2025)

Στο «Welcome to Wrexham», οι Rob McElhenney και Ryan Reynolds μαθαίνουν πώς να διευθύνουν τον τρίτο παλαιότερο, επαγγελματικό, ποδοσφαιρικό σύλλογο στον κόσμο. Το 2020, οι Rob και Ryan συνεργάστηκαν για να αποκτήσουν τους «Red Dragons» από την 5η κατηγορία, με την ελπίδα να μετατρέψουν την ομάδα Wrexham AFC σε μία ιστορία αουτσάιντερ που όλος ο κόσμος θα μπορούσε να υποστηρίξει. Το πρόβλημα; Οι Rob και Ryan δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, ούτε στο πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους. Από το Χόλιγουντ στην Ουαλία, από το γήπεδο ως τα αποδυτήρια, από το γραφείο ως την παμπ, η σειρά ντοκιμαντέρ θα παρακολουθήσει την ταχεία εκπαίδευση των Rob και Ryan στη διοίκηση ποδοσφαιρικών συλλόγων και τη συνδεδεμένη μοίρα της ομάδας με την πόλη που βασίζονται σε δύο ηθοποιούς για να φέρουν ελπίδα και αλλαγή σε μια κοινότητα που το χρειάζεται.

«ΟΥΙΣΚΙ ΜΕ ΠΑΓΟ»

Είναι Οκτώβριος του 1981, στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, όταν ένα σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο κλάσης Whiskey, εντοπίστηκε να έχει προσαράξει σε μια απαγορευμένη Σουηδική στρατιωτική ζώνη. Ο κόσμος βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής. Με τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις σε εγρήγορση, τα βλέμματα στράφηκαν στον ψύχραιμο πρωθυπουργό της Σουηδίας, Thorbjörn Fälldin, έναν πρώην κτηνοτρόφο, που ήρθε αντιμέτωπος με την τεράστια πρόκληση να διατηρήσει την ειρήνη ανάμεσα στον Σοβιετικό ηγέτη, Leonid Brezhnev και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ronald Reagan. Η σειρά βασίζεται σε μια ιστορία του συγγραφέα Jonas Jonasson, ο οποίος έγινε γνωστός με το επιτυχημένο μυθιστόρημα «The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared». Σεναριογράφος της σειράς είναι ο Henrik Jansson-Schweizer (Thicker Than Water, Superswede), σκηνοθέτης ο Björn Stein (Shed No Tears, Midnight Sun), ενώ producer είναι ο Jan Marnell. Η σειρά είναι μια Σουηδική πολιτική σάτιρα, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα και αποτελεί την πρώτη πρωτότυπη Σκανδιναβική σειρά, που έκανε πρεμιέρα στο Disney+.