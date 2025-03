Όλα όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix τον Μάρτιο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

04/03/2025

Με Αγάπη, Μέγκαν

With Love, Meghan

Η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ προσκαλεί φίλους και διασημότητες σε ένα όμορφο σπίτι στην Καλιφόρνια, όπου μοιράζεται συμβουλές μαγειρικής, κηπουρικής και φιλοξενίας.

05/03/2025

Μια Ματιά Μόνο

Just One Look

Όταν μια φωτογραφία εμφανίζεται μυστηριωδώς, η Γκρέτα παλεύει με θαμμένες αλήθειες –και τη θολή της μνήμη– για να σώσει τον άντρα της από τα σκοτεινά του μυστικά.

05/03/2025

Ο Γατόπαρδος

The Leopard

Κατά την ενοποίηση της Ιταλίας τη δεκαετία του 1860, ένας Σικελός πρίγκιπας ακροβατεί ανάμεσα στα αρχαία προνόμια της οικογένειάς του και στην επαναστατική αλλαγή.

06/03/2025

Tyler Perry's Beauty in Black: Σεζόν 1 - Μέρος 2

Tyler Perry's Beauty in Black Season 1 Part 2

13/03/2025

Εφηβεία

Adolescence

Όταν ένας 13χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του, η οικογένειά του, η ψυχολόγος και ο ντετέκτιβ της υπόθεσης αναρωτιούνται: τι συνέβη πραγμiατικά;

17/03/2025

Inside: Σεζόν 2

Inside: Season 2

Δημιουργοί περιεχομένου περνούν διάφορες δοκιμασίες με στόχο να κερδίσουν ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. Μια σειρά ριάλιτι από τους βρετανούς σούπερ σταρ του YouTube, The Sidemen.

19/03/2025

Η Κυρία Θάνατος: Σεζόν 2

Woman of the Dead: Season 2

Δύο χρόνια μετά την εκδίκηση που πήρε για τον θάνατο του συζύγου της, η Μπλουμ έχει κάπως ηρεμήσει, αλλά τα μυστικά δεν μένουν ποτέ θαμμένα για πολύ.

20/03/2025

Στοίχημα τη Ζωή σου

Bet Your Life

Ένας ξοφλημένος δημοσιογράφος που ασχολείται με το στοίχημα πείθεται να συνεργαστεί με το φάντασμα ενός αυταρχικού μεγιστάνα που απαιτεί να εξιχνιαστεί η δολοφονία του.

20/03/2025

The Residence

Όταν ένα δείπνο στον Λευκό Οίκο γίνεται σκηνή εγκλήματος, η ντετέκτιβ Κορντίλια Καπ εξετάζει δεκάδες μέλη του προσωπικού και καλεσμένους για να βρει τον δολοφόνο.

26/03/2025

Τεκμήριο Ενοχής

Caught

Ύστερα από τον θάνατο του άντρα της, η ψύχωση μιας διάσημης δημοσιογράφου με μια νέα υπόθεση απειλεί να καταστρέψει τη φήμη της καθώς ψάχνει την αλήθεια και την εξιλέωση.

27/03/2025

Survival of the Thickest: Σεζόν 2

Survival of the Thickest: Season 2

Με τη στιλιστική της καριέρα να απογειώνεται και την ερωτική της ζωή στα τάρταρα, η Μέιβις παίρνει μεγάλα ρίσκα για να προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο της υψηλής μόδας.

28/03/2025

Εγχειρίδιο για Δεσποινίδες

The Lady's Companion

Η συνοδός Ελένα Μπιάντα προσλαμβάνεται για να βρει συζύγους για τρεις πλούσιες αδερφές και παρασύρεται σε έναν κόσμο αγάπης, σκανδάλων και κωμικής ίντριγκας στα τέλη του 19ου αιώνα.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

07/03/2025

Delicious

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη γαλλική εξοχή, μια εύπορη οικογένεια Γερμανών μπλέκεται με έναν νεαρό εργαζόμενο σε ξενοδοχείο που έχει σκοτεινές προθέσεις.

14/03/2025

The Electric State

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κι ο Κρις Πρατ πρωταγωνιστούν σ' αυτήν τη ρετρο-φουτουριστική περιπέτεια για μια ορφανή έφηβη που ψάχνει τον αδελφό της μετά από μια εξέγερση ρομπότ.

21/03/2025

Μικρή Σιβηρία

Little Siberia

Η πίστη ενός πάστορα ανατρέπεται όταν στη μικρή φινλανδική πόλη του προσγειώνεται ένας μετεωρίτης του οποίου ο αντίκτυπος προκαλεί χάος και εγκληματικές προθέσεις.

28/03/2025

Αύριο Είναι μια Καινούρια Μέρα

The Life List

Όταν η μητέρα της την καλεί να εκπληρώσει τη λίστα με τα παιδικά της όνειρα, μια νεαρή γυναίκα ξεσκεπάζει οικογενειακά μυστικά, βρίσκει τον έρωτα – και τον εαυτό της.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

06/03/2025

Larissa: Η Άλλη Πλευρά της Anitta

Larissa: The Other Side of Anitta

Η Βραζιλιάνα ποπ σταρ Ανίτα αποκαλύπτει τον πιο προσωπικό της κόσμο σ' αυτό το ντοκιμαντέρ για τη διπλή της ταυτότητα, τις δυσκολίες της και την αναζήτηση της ευτυχίας.

07/03/2025

Χάος: Υπόθεση Μάνσον

Chaos: The Manson Murders

Τον Αύγουστο του 1969, οπαδοί του Τσαρλς Μάνσον σκότωσαν επτά άτομα κατ' εντολή του. Γιατί; Εξερευνήστε μια συνωμοσία με έλεγχο της σκέψης, πειράματα της CIA και φόνους.

07/03/2025

Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 7

Formula 1: Drive to Survive: Season 7

Γνωστά πρόσωπα επιστρέφουν, φανατικοί της ομάδας στηρίζουν ανταγωνιστές και νέοι πρωταθλητές αναδύονται σε μια από τις πιο ταραχώδεις σεζόν της Formula 1 μέχρι σήμερα.

10/03/2025

Ανθρωποκυνηγητό: Οσάμα Μπιν Λάντεν

American Manhunt: Osama bin Laden

Με σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις με γνώστες της CIA, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ που σε καθηλώνει παρακολουθεί το επικό κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

19/03/2025

Ανεμοστρόβιλος: Στο Μάτι του Κυκλώνα

Twister: Caught in the Storm

Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε το Τζόπλιν του Μιζούρι τον Μάιο του 2011. Μέσα από δυνατό πρωτότυπο υλικό, αυτό το ντοκιμαντέρ μπαίνει μέσα στο φονικό φαινόμενο.

27/03/2025

Χρυσός και Απληστία: Το Κυνήγι του Θησαυρού του Φεν

Gold & Greed: The Hunt for Fenn's Treasure

Ένας εκκεντρικός άντρας, o Φόρεστ Φεν, ξεκινά ένα πραγματικό κυνήγι θησαυρού όταν κρύβει ένα σεντούκι από χρυσό στα Βραχώδη Όρη και στοιχεία σε ένα αινιγματικό ποίημα.

31/03/202

Αγνοούμενες: Ο Κατά Συρροή Δολοφόνος του Λονγκ Άιλαντ

Gone Girls: The Long Island Serial Killer

Αυτή η έντονη σειρά αληθινών εγκλημάτων εξετάζει το κυνήγι του κατά συρροή δολοφόνου του Λονγκ Άιλαντ μέσα από την οπτική των θυμάτων του, των αγαπημένων τους προσώπων και της αστυνομίας.

NETFLIX K&F

03/03/2025

Hot Wheels: Ώρα για Αγώνα!: Σεζόν 3

Hot Wheels Let's Race: Season 3

Ο Κουπ και οι φίλοι του εκπαιδεύονταν για αυτήν τη στιγμή όλη τους τη ζωή. Τρεις επικοί αγώνες θα αποφασίσουν ποιος θα κερδίσει το Απόλυτο Γκαράζ της πόλης Χοτ Γουίλς!

07/03/2025

Πλαγκτόν: Η Ταινία

Plankton: The Movie

Η μπερδεμένη ερωτική ιστορία του Πλαγκτόν με την ηλεκτρονική του σύζυγο παίρνει άσχημη τροπή όταν εκείνη αποφασίζει να καταστρέψει τον κόσμο χωρίς αυτόν.

17/03/2025

Οδός CoComelon: Σεζόν 4

CoComelon Lane: Season 4

Ακολουθήστε τον Τζέι Τζέι και τους φίλους του σε διάφορες περιπέτειες που ενθαρρύνουν τη φαντασία, την εξερεύνηση νέων εμπειριών, τον εορτασμό σπουδαίων στιγμών και άλλα!

NETFLIX COMEDY SPECIAL

25/03/2025

Τσέλσι Χάντλερ: Η Αίσθηση

Chelsea Handler: The Feeling

Από μια απαίσια Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι έναν άγριο καλοκαιρινό έρωτα, η Τσέλσι Χάντλερ αφηγείται την ενηλικίωση, τις απροσδόκητες συναντήσεις και τη γνωριμία της με τον Μπιλ Κόσμπι.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/03/2025

Inferno

American Pie 2

American Pie: Τρελές Τρελές Διακοπές American Pie Presents: Band Camp

Άπιστη Unfaithful

Κώδικας Da Vinci The Da Vinci Code

Οι Κρουντς The Croods

Η Άλλη Ερωμένη του Βασιλιά The Other Boleyn Girl

Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Roza of Smyrna

Αρχηγός από Κούνια The Boss Baby

Ιστορίες με τα Χελωνονιντζάκια Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles: Season 1

Μικρές Ώρες The Little Hours

Η Ταινία μιας Μέλισσας Bee Movie

02/03/2025

Φρίντα Frida

05/03/2025

BlackBerry

06/03/2025

Οφθαλμόν αντί Οφθαλμού Eye for an Eye

Barbie και Teresa: Συνταγή Φιλίας Barbie & Teresa: Recipe For Friendship

07/03/2025

Σάρλοτ η Αραχνούλα Charlotte's Web

Οι Καταφερτζήδες The Internship

10/03/2025

Η Νεκρή Νύφη Corpse Bride

14/03/2025

Το Τέλος της Βίας A History of Violence

Shaft, ο Μαύρος Πάνθηρας Shaft

16/03/2025

Ο Σημαδεμένος Scarface

Εμείς Us

18/03/2025

Το Μεγάλο Σορτάρισμα The Big Short

29/03/2025

Malèna

31/03/2025

Φιλιά που Σκοτώνουν Kiss the Girls