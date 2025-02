Θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου: Βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους ο Gene Hackman και η σύζυγός του, Betsy Arakawa

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Gene Hackman και η σύζυγός του Betsy Arakawa, που ήταν παντρεμένοι από το 1991, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό. Οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν καμία υποψία εγκληματικής ενέργειας μετά την ανακάλυψη των σωμάτων τους μαζί με τον σκύλο τους στο σπίτι τους.

BREAKING: Actor Gene Hackman, 95, and his wife Betsy Arakawa, 63 have been found dead at their home in Santa Fe, New Mexico, police have said.



