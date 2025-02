Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Michelle Trachtenberg σε ηλικία 39 ετών

Η Michelle Trachtenberg, η ηθοποιός που αγαπήθηκε για τους ρόλους της σε διάσημες τηλεοπτικές σειρές όπως το Buffy the Vampire Slayer, το Gossip Girl και την ταινία Harriet the Spy, πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ABC News, η Trachtenberg βρέθηκε νεκρή από τη μητέρα της το πρωί της Τετάρτης, 26 Φεβρουαρίου 2025. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο δεν θεωρείται ύποπτη. Η ηθοποιός είχε πρόσφατα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Η Michelle Trachtenberg γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1985 στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα της από πολύ μικρή ηλικία. Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 3 ετών με μια διαφήμιση της Wisk, η οποία ήταν η πρώτη από πολλές διαφημίσεις που ακολούθησαν.

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος της Trachtenberg ήρθε το 1994 στο κλασικό Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete, όπου υποδύθηκε την Νόνα F. Mecklenberg, την καλύτερη φίλη του μικρότερου Pete. Την ίδια περίοδο, από το 1994 έως το 1996, η Trachtenberg συμμετείχε και στη σειρά All My Children ως Lily Montgomery.

Η τηλεοπτική της επιτυχία άνοιξε τον δρόμο για τον ρόλο της στην ταινία Harriet the Spy το 1996, όπου ενσάρκωσε την ομώνυμη ηρωίδα. Παράλληλα, η Trachtenberg συνέχισε την τηλεοπτική της καριέρα, συμμετέχοντας στη σειρά Meego του CBS με τους Bronson Pinchot και Ed Begley Jr., καθώς και στο παιχνίδι Figure It Out του Nickelodeon.

Μετά τον ρόλο της ως ανιψιά του Matthew Broderick στην ταινία Inspector Gadget, η Trachtenberg εντάχθηκε στο καστ του Buffy the Vampire Slayer το 2000, υποδυόμενη την Dawn Summers, την μικρότερη αδελφή της πρωταγωνίστριας, που υποδυόταν η Sarah Michelle Gellar.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Buffy, η Trachtenberg παρουσίαζε τη σειρά Truth or Scare στο Discovery Kids. Όταν και οι δύο σειρές τελείωσαν, η ηθοποιός συμμετείχε και σε ένα guest ρόλο στη σειρά Six Feet Under.

Η δεκαετία του 2000 την είδε να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ρόλους σε ταινίες όπως οι Beautiful Ohio και Mysterious Skin, ενώ συμμετείχε και σε ελαφρύτερες παραγωγές όπως EuroTrip και Ice Princess.

Η καριέρα της Michelle Trachtenberg συνεχίστηκε στην τηλεόραση με τον ρόλο της Georgina Sparks στη σειρά Gossip Girl, όπου εμφανίστηκε σε όλους τους κύκλους της σειράς, ενώ συμμετείχε και στη σειρά Weeds. Άλλες σημαντικές συμμετοχές της περιλαμβάνουν εμφανίσεις σε σειρές όπως Robot Chicken, Sleepy Hollow και Mercy.

Η απώλεια της Michelle Trachtenberg αφήνει ένα κενό στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς ήταν μια από τις πιο αγαπητές και ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της.

<