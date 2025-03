Βραβεία Όσκαρ 2025: Οι νικητές και τα highlights

Η 97η τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Μαρτίου και η ταινία που ξεχώρισε δεν ήταν το The Brutalist, όπως ήθελαν τα προγνωστικά των τελευταίων ημερών, αλλά το Anora του Sean Baker, του ταλαντούχου ανεξάρτητου κινηματογραφιστή που μας έχει χαρίσει εξαιρετικές ταινίες όπως το The Florida Project και το Red Rocket. Στα φετινά Όσκαρ μάλιστα ο Baker έγραψε ιστορία ως ο δημιουργός με τα περισσότερα προσωπικά Όσκαρ σε μία βραδιά στην ιστορία του θεσμού (Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας), ρεκόρ που κατείχε μέχρι τώρα ο Walt Disney, που είχε λάβει επίσης τέσσερα αγαλματίδια στην απονομή του 1954.

Η Mickey Madison, πρωταγωνίστρια της ταινίας -στον ρόλο μια σεξεργάτριας που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου μεγιστάνα- επίσης κατέρριψε τα προγνωστικά, μιας και επικράτησε στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου, στην οποία οι αναλυτές είχαν προβλέψει ως νικήτρια την Demi Moore για το The Substance.

Το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Adrien Brody, πρωταγωνιστή του The Brutalist, ενώ στις κατηγορίες του Β' Γυναικείου και Β' Ανδρικού Ρόλου επικράτησαν τα φαβορί Zoe Saldana (Emilia Perez) και Kieran Culkin (A Real Pain) αντίστοιχα.

Το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας πήγε στο συγκινητικό (και βασισμένο σε αληθινή ιστορία) I'm Still Here του Walter Salles (πρώτο Όσκαρ της Βραζιλίας στην εν λόγω κατηγορία), ενώ Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων αναδείχθηκε το υπέροχο Flow.

Στις μουσικές κατηγορίες, σε σύμπνοια με τα προγνωστικά, καλύτερο μουσικό score αναδείχθηκε εκείνο του The Brutalist και καλύτερο τραγούδί το "El Mal" από το Emilia Perez.

Τα πολυσυζητημένα Conclave και The Substance έφυγαν με ένα Όσκαρ έκαστο (Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Καλύτερου Μακιγιάζ/Κομμώσεις, αντίστοιχα), ενώ η υπερπαραγωγή του Denis Villeneuve Dune Part 2 κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερου Ήχου και Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή του Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο No Other Land, καθώς πρόκειται για ένα φιλμ γυρισμένο από Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς δημιουργούς. Στον σεμνό, μα πολιτικοποιημένο λόγο τους, μίλησαν για όλα όσα βιώνουν καθημερινά και κάλεσαν να σταματήσει η εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού.

Αναλυτικά οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Anora

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Σον Μπέικερ (Anora)

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μάικι Μάντισον (Anora)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Anora

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Conclave

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

I’m Still Here

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

The Brutalist

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Anora

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Wicked

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Wicked

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

The Substance

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

The Brutalist

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

El Mal (Emilia Perez)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

Dune: Part Two

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Dune: Part Two

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Flow

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

No Other Land

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Only Girl in the Orchestra

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

In the Shadow of the Cypress

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

I’m Not a Robot