O Cillian Murphy δεν θα εμφανιστεί στο 28 Years Later: Όλες οι εξελίξεις για την τριλογία

Η πολυαναμενόμενη ταινία 28 Years Later, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει με νέα πρόσωπα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson και Ralph Fiennes θα ηγηθούν της ταινίας, ενώ οι Danny Boyle και Alex Garland επιστρέφουν για να σκηνοθετήσουν και να γράψουν αντίστοιχα το σενάριο για αυτήν την τριλογία, η οποία αναμένεται να ανανεώσει τη σειρά τρόμου που όλοι αγαπήσαμε.

Πέρυσι, είχε γίνει λόγος ότι ο Murphy, που πρωταγωνίστησε στο 28 Days Later (2002), θα συμμετείχε ως εκτελεστικός παραγωγός στην τριλογία, ενώ θα επέστρεφε για να δούμε τον χαρακτήρα του Jim σε μια «έκπληξη». Ωστόσο, αυτό που φάνηκε να επιβεβαιώνεται ήταν η εμφάνιση ενός ζόμπι στο τρέιλερ του 28 Years Later που έμοιαζε με τον Murphy, το οποίο τελικά αποκαλύφθηκε ότι υποδύεται το μοντέλο και έμπορος τέχνης Angus Neill.

Σύμφωνα με νέα συνέντευξη του παραγωγού Andrew Macdonald στο περιοδικό Empire, επιβεβαιώθηκε ότι ο Cillian Murphy δεν θα εμφανιστεί στην πρώτη ταινία της νέας τριλογίας. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα να τον δούμε σε κάποια από τις δύο συνέχειες: «Θέλαμε να συμμετάσχει και εκείνος ήθελε να συμμετάσχει. Δεν είναι στην πρώτη ταινία, αλλά ελπίζω να υπάρχει κάποιο ίχνος του Jim κάπου στη συνέχεια».

Ο Macdonald πρόσθεσε ότι ο Murphy είναι εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία, και η συνεργασία του στο μέλλον για τις επόμενες ταινίες παραμένει πιθανή.

Η ταινία 28 Years Later θα είναι η αρχή μιας νέας τριλογίας που υπόσχεται μεγάλες εξελίξεις. Ο Danny Boyle σκηνοθετεί μόνο την πρώτη ταινία, ενώ η δεύτερη ταινία, 28 Years Later: The Bone Temple, σκηνοθετείται από την Nia DaCosta και αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγους μήνες μετά το 28 Years Later. Ο Boyle έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι θα επιστρέψει για να σκηνοθετήσει την τρίτη ταινία της τριλογίας.

Η ταινία The Bone Temple είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας της στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Σημειώνεται ότι το 28 Years Later θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα, στις 20 Ιουνίου 2025.

Η νέα τριλογία του 28 Years Later θα ακολουθήσει μια «εντελώς διαφορετική προσέγγιση» σε σχέση με τις δύο πρώτες ταινίες, με τον υπόλοιπο κόσμο να παραμένει αλώβητος από τον ιό, και το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει το επίκεντρο της μόλυνσης.

Το 28 Years Later είναι η τρίτη ταινία στη βασική σειρά μετά το 28 Days Later του 2002 και το 28 Weeks Later του 2007. Το πρώτο τρέιλερ του 28 Years Later κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα και ήδη έχει γίνει το πιο γνωστό τρέιλερ τρόμου του 2024, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πιο παρακολουθημένων τρέιλερ όλων των εποχών.

Σε συνέντευξή του το 2022, ο Murphy είχε αναφέρει ότι συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στη σειρά, λέγοντας: «Η ιδέα είναι πολύ ελκυστική για μένα, και πραγματικά με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η ταινία παραμένει τόσο δυνατή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία της».

Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από το 28 Years Later και τις δύο συνέχειες που ακολουθούν.