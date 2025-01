Η Jamie Lee Curtis επικρίθηκε για τη σύγκριση του Pacific Palisades με τη Γάζα σε συνέντευξή της

Η Jamie Lee Curtis βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικτυακής κριτικής, μετά από τη σύγκριση των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες με τις φρικτές εικόνες από τη Γάζα. Η ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ, προωθούσε την καινούργια της ταινία The Last Showgirl, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Pamela Anderson, όταν προκάλεσε αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε κινηματογραφική εκδήλωση.

Η Curtis περιέγραψε την κατάσταση στην πόλη του Λος Άντζελες, όπου πέντε πυρκαγιές μαίνονται σε διάφορες περιοχές, ξεκινώντας από τη γειτονιά Pacific Palisades στις 7 Ιανουαρίου. Πάνω από 150.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, με τουλάχιστον 24 θύματα μέχρι στιγμής. Οι πυρκαγιές θεωρούνται οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης.

Η Jamie Lee Curtis δήλωσε: «Η πόλη των Αγγέλων παντού φλέγεται. Παντού. Ολόκληρη η περιοχή Pacific Palisades έχει καταστραφεί, κυριολεκτικά η γειτονιά μου έχει εξαφανιστεί. Το σπίτι μου είναι ακόμα εκεί, αλλά τώρα ζω σε άλλη κοιλάδα. Όλη η Pacific Palisades μοιάζει με τη Γάζα ή με κάποια από αυτές τις χώρες που έχουν καταστραφεί από πόλεμο».

Αυτή η δήλωση της Curtis προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να κριτικάρουν την ατυχία της σύγκρισης, θεωρώντας την αχρείαστη και άστοχη.

Ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) σημείωσε: «Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Καλιφόρνια, αλλά αυτές οι συγκρίσεις είναι εντελώς άστοχες». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι πιο ασυνείδητος». Πολλοί χρήστες εξέφρασαν επίσης τη συμπαράστασή τους στην Pamela Anderson, λέγοντας: «Νιώθω τόσο άσχημα για την Pamela... Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για εκείνη και φυσικά η Jamie το χαλάει».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Curtis δέχεται κριτική για τις δηλώσεις της σχετικά με τη Γάζα. Το 2023, είχε αναρτήσει μια εικόνα στο Instagram σε στήριξη του Ισραήλ, η οποία αποσύρθηκε γρήγορα όταν έγινε αντιληπτό ότι η φωτογραφία που είχε επιλέξει, με παιδιά στη Γάζα μετά από ισραηλινή επίθεση, ήταν ακατάλληλη.

Η ταινία The Last Showgirl είναι το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα της Pamela Anderson, η οποία υποδύεται μια καλλιτέχνη του Λας Βέγκας που κοιτάζει το μέλλον μετά το τέλος της παράστασής της. Οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει την ταινία ως το «comeback» της σταρ, προσφέροντας νέα ελπίδα στην καριέρα της.