Ο Mel Gibson αποκαλύπτει ότι ο Martin Scorsese ήθελε να τον έχει στον ρόλο του Ιησού στην ταινία The Last Temptation of Christ

Share this

Ο Mel Gibson αποκάλυψε ότι ο Martin Scorsese του πρότεινε να παίξει τον ρόλο του Ιησού στην ταινία The Last Temptation of Christ. Παρά την πρόταση του σκηνοθέτη, ο Gibson δεν ενδιαφερόταν να αναλάβει το ρόλο.

Ο Gibson εξιστόρησε την εμπειρία του σε ένα επεισόδιο του podcast Joe Rogan Experience. Όπως είπε, βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σαβόι στο Λονδίνο, έχοντας πάθει τροφική δηλητηρίαση. «Ενώ ήμουν εκεί, ο Scorsese με κάλεσε στο δωμάτιο του και μου είπε ότι ήθελε να συζητήσουμε για την ταινία The Last Temptation of Christ», ανέφερε ο Gibson. «Ο Scorsese ήθελε να παίξω τον Ιησού και εγώ του είπα, 'Όχι, δεν θα το κάνω αυτό'.»

Παρά την αρνητική του αντίδραση, ο Gibson επαίνεσε την ερμηνεία του Willem Dafoe στην ταινία, λέγοντας ότι ο ηθοποιός «άδειασε τον εαυτό του» και «άφησε τον Χριστό να μπει μέσα του», κάτι που, κατά τη γνώμη του Gibson, ήταν μοναδικό και απόλυτα πετυχημένο.

Η ταινία The Last Temptation of Christ είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετές χριστιανικές ομάδες την κατηγόρησαν για βλασφημία, καθώς απεικόνιζε τον Ιησού να αγωνίζεται με επιθυμίες και αμφιβολίες.

Ο Gibson αργότερα γύρισε την δική του ταινία για τον Ιησού, τo The Passion of the Christ, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το σίκουελ που σχεδιάζει να γυρίσει το επόμενο έτος.

Η επόμενη ταινία του Gibson είναι το Flight Risk, ένα θρίλερ δράσης που σκηνοθέτησε ο ίδιος, με σενάριο του Jared Rosenberg. Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Mark Wahlberg, Michelle Dockery και Topher Grace θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Ιανουαρίου 2025.