Κινηματογραφικό ντεμπούτο για τον The Weeknd στο πλευρό των Jenna Ortega και Barry Keoghan

Τον Φεβρουάριο του 2023 έγινε γνωστό ότι ο Abel “The Weeknd” Tesfaye θα πρωταγωνιστούσε μαζί με την Jenna Ortega και τον Barry Keoghan σε μια ταινία. Πολλά έχουν συμβεί από τότε -συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της σειράς The Idol στην οποία επίσης πρωταγωνιστούσε ο Tesfaye- αλλά τελικά η ταινία ανακοινώθηκε και τιτλοφορείται από το επερχόμενο άλμπουμ του Hurry Up Tomorrow.

Τα δικαιώματα για την ταινία Hurry Up Tomorrow εξασφάλισε η Lionsgate με τον Trey Edward Shults στην σκηνοθεσία. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ και ο Tesfaye επιμελήθηκε τη μουσική μαζί με τον Lopatin (γνωστός και ως Oneohtrix Point Never).

«Ο Abel είναι ένας οραματιστής του οποίου η τέχνη δεν μπορεί να περιοριστεί από κανένα μέσο», δήλωσε o πρόεδρος του Lionsgate Motion Picture Group. «Με το Hurry Up Tomorrow το μουσικό του σύμπαν επεκτείνεται στη μεγάλη οθόνη με ένα ψυχολογικό θρίλερ που θα εγκαινιάσει μια νέα κινηματογραφική εμπειρία για τους θαυμαστές. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το μεταφέρουμε στο κοινό σε όλο τον κόσμο.»

Εντωμεταξύ, το LP Hurry Up Tomorrow δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά κυκλοφορούν ήδη τα single "Dancing In The Flames" και "Timeless" με τον Playboi Carti καθώς και το "São Paulo" με την Anitta.