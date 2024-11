Το Φεστιβάλ Βερολίνου εγκαταλείπει το X του Elon Musk

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου έγινε το τελευταίο ευρωπαϊκό A-list φεστιβάλ που αποχωρεί από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε, η Berlinale είπε ότι «αποφάσισε να αποχαιρετήσει το X στις 31 Δεκεμβρίου 2024», μετατοπίζοντας την εστίασή της στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μείνετε συνδεδεμένοι με όλα τα νέα της Berlinale στο Instagram, το Facebook, το LinkedIn, το YouTube και τον ιστότοπό μας», καταλήγει η δήλωση.

Η ανάρτηση δεν διευκρινίζει τους λόγους της αποχώρησης από το Χ, αλλά οι πολιτικές πεποιθήσεις του Elon Musk, ενός από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές της προεδρικής εκστρατείας του Donald Trump, πιθανότατα είναι ένας παράγοντας. Από τα τέλη του 2022, όταν ο Musk απέκτησε το X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter), η πλατφόρμα γίνεται όλο και πιο ανοιχτή σε φωνές από τη δεξιά και την ακροδεξιά, φέρνοντάς την σε αντίθεση με ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς θεσμούς όπως η Berlinale, που παραδοσιακά θεωρούνται ως προοδευτικοί.

The Berlinale has decided to say goodbye to X on Dec 31, 2024. Thank you for following us here all these years. Stay connected with all things Berlinale on Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, and our website. See you there! ❤️ #Berlinale pic.twitter.com/ZpsXM2d3DO