Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες, δείτε το trailer και αμέσως μετά έχουμε και τη λίστα των κυκλοφοριών του Netflix.

Ξεκινήστε να σημειώνετε τις ημερομηνίες για τις δικές τέλειες βραδιές ταινίας το 2023. Έχουμε νέες ταινίες που πρέπει να δείτε, από τους αγαπημένους σας κινηματογραφιστές με τους αστέρες που αγαπάτε.

Είτε πρόκειται για μεγάλα μπλοκμπάστερ δράσης, κοινωνικά δράματα, ρομαντικές κωμωδίες, θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, διεθνείς αποδράσεις, οικογενειακές περιπέτειες ή αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ — προσφέρουμε ταινίες για όλους!

Ενωθείτε ξανά με τους αγαπημένους χαρακτήρες σε νέα σίκουελ, στο Murder Mystery 2 με τον Άνταμ Σάντλερ και την Τζένιφερ Άνιστον να επιστρέφουν ως ντετέκτιβ πλήρους απασχόλησης και το Φυγάδευση 2 με τον Κρις Χέμσγουορθ να φέρνει ακόμα πιο εκρηκτική δράση. Απολαύστε τον επικό νέο κόσμο της ταινίας επιστημονικής φαντασίας και δράσης του Ζακ Σνάιντερ, Rebel Moon.

Δείτε με κομμένη την ανάσα το θρίλερ του Σαμ Έσμαϊλ, Leave the World Behind με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς και Μαχερσάλα Άλι, την επιστροφή του Ίντρις Έλμπα στο Luther: Ο Έκπτωτος, καθώς και το δράμα του Ντέιβιντ Γέιτς, The Pain Hustlers. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε ζεστές, νοσταλγικές ρομαντικές κομεντί με τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Άστον Κούτσερ στο Your Place or Mine, καθώς και τους Νικόλ Κίντμαν και Ζακ Έφρον να έρχονται

αντιμέτωποι σε Μια οικογενειακή υπόθεση.

Βυθιστείτε στη δράση καθώς η Τζένιφερ Λόπεζ μεταμορφώνεται σε εκτελέστρια στο Η μητέρα, ανακαλύψτε αν μπορεί ο Κέβιν Χαρτ να εμποδίσει μια διεθνή ληστεία στην ταινία του Φ. Γκάρι Γκρέι, Lift, απολαύστε το γεμάτο δράση Καρδιά από πέτρα με πρωταγωνίστρια την Γκαλ Γκαντότ και δείτε τους Τζον Μπογιέγκα και Τζέιμι Φοξ στο συναρπαστικό μυστήριο δράσης Κλωνοποίησαν τον Ταϊρόν. Απολαύστε με ολόκληρη την οικογένεια μια περιπέτεια φαντασίας με τους Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Άντζελα Μπάσετ στο Damsel ή κλάψτε από τα γέλια με τον Άνταμ Σάντλερ ως το ζωάκι της τάξης στην ταινία κινουμένων σχεδίων Leo.





ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Dog Gone

13 Ιανουαρίου

Jung_E

20 Ιανουαρίου

You People

27 Ιανουαρίου

Pamela, A Love Story

31 Ιανουαρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

True Spirit

3 Φεβρουαρίου

Bill Russell: Legend

8 Φεβρουαρίου

Your Place or Mine

10 Φεβρουαρίου

We Have a Ghost

24 Φεβρουαρίου

ΜΑΡΤΙΟΣ

The Magician’s Elephant

17 Μαρτίου

Murder Mystery 2

31 Μαρτίου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

A Tourists Guide To Love

27 Απριλίου

ΜΑΪΟΣ

The Mother

12 Μαΐου

ΙΟΥΝΙΟΣ

Extraction 2

16 Ιουνίου

ΙΟΥΛΙΟΣ

They Cloned Tyrone

21 Ιουλίου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Heart Of Stone

11 Αυγούστου

Lift

25 Αυγούστου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Damsel

13 Οκτωβρίου

Pain Hustlers

27 Οκτωβρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

The Killer

10 Νοεμβρίου

A Family Affair

17 Νοεμβρίου

Leo

22 Νοεμβρίου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Leave The World Behind

8 Δεκεμβρίου

Rebel Moon

22 Δεκεμβρίου

ΑΝΟΙΞΗ

Chupa

Kill Boksoon

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Happiness For Beginners

The Perfect Find

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Love At First Sight

Nyad

Players

Spaceman

